Come ampiamente preventivato, si stanno verificando dei problemi con l’eShop Nintendo per scaricare i titoli di gioco online, almeno dalla serata del 24 dicembre. Le anomalie hanno avuto il loro picco massimo nella giornata di Natale, ma anche in questa domenica 26 dicembre non mancano le difficoltà degli utenti ad usufruire dei principali servizi del network. In molti visualizzano uno specifico messaggio di errore codice errore 2811-7429, tipico di momenti di estremo affollamento dei server, come quelli natalizi.

L’annuncio dei più che probabili problemi con l’eShop Nintendo ma più in generale con tutto il Nintendo Network era pervenuto nei giorni scorsi. Conoscendo il grosso impatto delle nuove attivazioni di account a seguito dell’arrivo di una Switch in regalo, si era già parlato di potenziali rallentamenti di diversi servizi. Ed in effetti, proprio da svariate ora, si registrano tante difficoltà nello scaricare giochi nella loro versione solo digitale.

Qualche esempio relativo alle anomalie in essere da più di 24 ore, maggiormente nelle ore pomeridiane e serali. Chi ha acquistato una Nintendo Switch in bundle con un titolo online, visualizza dei tempi di download davvero biblici, ossia di svariate ore. Più volte capita anche quanto segue, ossia che il processo si interrompa improvvisamente, mostrando il codice errore codice errore 2811-7429. Quest’ultimo indica che si è verificato un errore nella connessione al servizio. La principale motivazione resta quella dell’alto volume di accessi da parte degli utenti al servizio.

Probabilmente la situazione si andrà a normalizzare nelle prossime ore: il boom di accessi delle passate ore, come quello di creazione di nuovi account finirà di produrre i suoi effetti. Ancora per la giornata odierna potrebbero verificarsi anche vistose anomalie, con il codice errore indicato ma la situazione critica dovrebbe poi rientrare. Per il momento, la stessa Nintendo non ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alle difficoltà in essere o anche quelle future.

