Sono ormai mesi, se non anni, che in rete si parla di Nintendo Switch Pro, nuova versione della console ibrida della casa di Super Mario che si proporrebbe come una tecnologia mid-gen, esattamente come accaduto in passato con PS4 Pro e Xbox One X, edizioni leggermente più potenti delle macchine base. E che, di conseguenza, permetterebbe al device orientale di mantenere la propria attrattiva sul pubblico soprattutto ora che sono disponibili le tanto desiderate – e praticamente introvabili! – PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

E se è vero che alcuni volevano Nintendo Switch Pro in uscita addirittura ad aprile, le ultime notizie hanno smentito il periodo previsto per la possibile release, ma non che il progetto sia effettivamente in cantiere nelle laboriose fucine del colosso di Kyoto. Sembra insomma che la nuova console Nintendo esista, almeno stando a quanto riportato da SciresM, hacker e dataminer piuttosto attivo sul forum ResetEra. Secondo la fonte, il modello Pro di Switch sarebbe in sviluppo da almeno due anni e all’interno dell’azienda nipponica sarebbe conosciuto con il nome in codice Aula. Sul piano tecnico, Nintendo avrebbe dotato la sua prossima console da gaming di risoluzione 4K, di uno schermo OLED – con risoluzione non ancora specificata -, e di un chip RealTek per gestire con facilità la risoluzione Ultra HD, con quest’ultimo che verrebbe integrato nel nuovo dock.

Non solo, sappiamo che Nintendo Switch Pro dovrebbe essere basato sul SoC Mariko ottimizzato per migliorare la dispersione del calore e mantenere i consumi più bassi. Le informazioni emerse si limitano al momento a questi dati, ma secondo gli analisti il 2021 sarà l’anno giusto per l’annuncio della console e il successivo debutto sugli scaffali dei negozi fisici e online di tutto il mondo. Voi nel caso sareste interessati all’acquisto? Oppure siete del tutto proiettati sulla next-gen di PS5 e Xbox Series X e S?