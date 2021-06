Non pochi gamers sono alle prese con l’errore 2123-1502 su Nintendo Switch almeno da un giorno a questa parte. Si tratta di un’anomalia seria che non consente il download di nuove risorse utili per giocare e che potrebbe tenerci compagnia per un po’, a meno che l’intervento del supporto Nintendo appunto non sia imminente.

Da cosa nasce l’errore 2123-1502 su Nintendo Switch

L’errore in questione sulla console è apparso a seguito dell’aggiornamento 12.0.3 dei giorni scorsi. Questo è stato subito contrassegnato da alcuni problemi relativi al supporto SDXC ma anche a quelli relativi all’abilitazione delle connessioni di rete. Va detto che l’azienda è assolutamente al corrente del bug attuale e al lavoro per risolverlo a monte. Nel frattempo, però, dalle pagine dell’assistenza Nintendo si evincono una serie di passaggi utili proprio per superare le difficoltà attuali, come proposte anche in questa pagina.

Soluzioni ufficiali

Nel caso si sia afflitti proprio dall’errore 2123-1502 su Nintendo Switch potrebbe essere utile:

selezionare OK per chiudere il messaggio di errore ;

; in alternativa, selezionare Continua per riprovare;

effettuare almeno un paio di tentativi di quelli già indicati: all’apparizione della notifica “caricamento dati…” l’operazione dovrebbe andare a buon fine;

riavviare la console Nintendo Switch: per farlo, premere il pulsante Power per tre secondi, quindi scegliere Opzioni risparmio energia e infine la voce Spegni. Una volta spenta la Switch andrà riaccesa con il comune tasto Power.

Se tutto quanto appena riportato non dovesse ancora garantire il superamento dell’errore 2123-1502 su Nintendo Switch, potrebbe essere ancora utile svuotare la cache della console, verificare il segnale della propria connessione internet e ancora configurare una nuova rete per la navigazione. In ultima istanza, potrebbe pure essere utile immettere un DNS alternativo. Quest’ultimo rimedio, in questa situazione particolare, sembra essere il più efficace in attesa, come già detto che una soluzione definitva al problema giunga dalla stessa Nintendo.