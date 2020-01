Grosso carico di Huawei, Honor e Samsung Galaxy in offerta con XDays MediaWorld dal 15 gennaio

Arriva una lunga serie di smartphone Huawei, Honor e Samsung Galaxy nell’ambito della campagna XDays appena lanciata da MediaWorld. Le offerte saranno valide solo online, esattamente come abbiamo notato ieri con alcune promozioni flash, mentre il termine di chiusura è stato fissato il prossimo 26 gennaio. Cerchiamo di capire, pertanto, quali sono le migliori occasioni che gli utenti in cerca di uno smartphone Android possono sfruttare, almeno fino a quando ci sarà disponibilità dei singoli prodotti.

I migliori Huawei, Honor e Samsung Galaxy in offerta con MediaWorld

Provando ad analizzare più da vicino la nuovissima campagna MediaWorld per dispositivi Huawei, Honor e Samsung Galaxy, emerge chiaramente che che possiamo focalizzarci su diversi modelli che hanno ottenuto meno visibilità in termini di pubblicità in questi mesi. Ad esempio, con Huawei possiamo parlare del cosiddetto Huawei Y6 2009, in riferimento alla variante cromatica nera e blu. In entrambi i casi, il prezzo è stato fissato a 119 euro.

Coloro che invece intendono puntare sul brand Honor, possono prendere in esame le offerte MediaWorld XDays per Honor 20 Lite, lanciato a 195 euro per le versioni blu e nera, oltre al fratello maggiore. Chi desidera un Honor 20, infatti, in questo caso può concludere l’ordine a 329 euro. C’è anche il rilancio di Honor 8A, con modello brandizzato TIM di colore oro disponibile a 99 euro. Anche qui, comunque, abbiamo svariate alternative dal punto di vista delle colorazioni e senza costi aggiuntivi.

Per quanto concerne il mondo Samsung, massima attenzione per il Samsung Galaxy A80, proposto con questa campagna a 379 euro, mentre chi intende portarsi a casa un Samsung Galaxy S10e può farlo a 429 euro. Insomma, offerte MediaWorld che abbracciano diversi prezzi e diversi brand, stando anche alle proposte già menzionate per Huawei e Honor.