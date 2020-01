Solo oggi 14 gennaio diversi Huawei e Honor a prezzi più bassi su MediaWorld

Saranno disponibili solo oggi 14 gennaio alcune offerte molto allettanti per quanto riguarda gli smartphone Huawei e Honor, considerando il fatto che MediaWorld da un po’ di tempo a questa parte ha rilanciato le promozioni a tempo. Dopo il volantino che abbiamo trattato nei giorni scorsi, infatti, occorre concentrarsi per forza di cose sulle promozioni lanciate questo martedì, concepite per coloro che per svariati motivi non hanno approfittato di appuntamenti come il Black Friday e le festività natalizie.

Le offerte MediaWorld per smartphone Huawei e Honor del martedì

Premesso questo, proviamo ad analizzare più nel dettaglio le singole offerte MediaWorld per due brand che stanno spopolando in Italia in questi anni. Per quanto riguarda Huawei, è possibile focalizzarsi su due smartphone. In primo luogo, abbiamo un Huawei P Smart 2019 di colore nero, con gli utenti che possono procedere all’ordine attraverso un esborso di 149 euro. In alternativa, abbiamo un Huawei P Smart Z Midnight Black, se pensiamo che in questo frangente è possibile procedere a 199 euro.

Ben più lunga la lista degli smartphone Honor disponibili a condizioni vantaggiose. In primis, abbiamo una proposta allettante per Honor 20 Lite, con la possibilità di procedere a 189 euro. Indubbiamente un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, così come Honor 9X blu, sceso proprio in queste ore a 209 euro. Chi ha meno pretese può invece puntare su un Honor 8A, visto che la versione brandizzata è scesa stamane a 99 euro.

Insomma, in questo frangente MediaWorld ha provato a non lasciare nulla al caso, al punto che le proposte per smartphone Huawei e Honor andranno in scadenza già nelle prossime ore. Staremo a vedere se nei prossimi giorni assisteremo ad offerte più allettanti rispetto a quelle emerse oggi o meno. Che ne pensate delle occasioni lanciate stamane online?