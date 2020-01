Sempre con Tech il volantino Mediaworld, prezzo piccolo a rate per iPhone 11 e nuovo Huawei P30 Lite

Il volantino Mediaworld “Sempre con Tech” valido da qualche ora è il primo in assoluto di questo 2020 e offre la possibilità di acquistare a tasso zero molti smartphone, anche di punta. Rappresenta dunque una concreta occasione per portarsi a casa più di qualche gioiellino più o meno recente. Le promozioni in vigore sono valide fino al prossimo 19 gennaio in qualunque dei 117 negozi della catena sparsi sul territorio nazionale.

Come punta di diamante del corrente volantino Mediaworld non può certo non essere menzionato il recente iPhone 11, nella sua versione standard da 128 GB. Il melafonino del 2019 non solo è stato scontato rispetto al suo prezzo di listino ma è possibile acquistarlo anche a rate a tasso zero e dunque a condizioni vantaggiose. Rispetto agli 889 euro di listino, lo smartphone Apple è proposto a 789 euro, ossia pure a 20 rate a 39,45 euro ciascuna.

Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Va considerata anche un’interessante new entry per il segmento di fascia media all’interno dell’attuale volantino Mediaworld. Il riferimento è all’appena lanciato Huawei P30 Lite New Edition. Vista l’assoluta anteprima di vendita, il prezzo del dispositivo non poteva che essere quello di listino ossia 349 euro ma pure questo smartphone può essere acquistato a rate in 20 mensilità da 17,45 euro. La particolare scelta da diritto pure, fino al prossimo 9 febbraio, ad un regalo di indubbio valore, quello degli auricolari Free Buds 3 (il loro costo attuale sarebbe pari a 99,90 euro). Come già raccontato, il telefono del 2020 è un passo in avanti rispetto alla sua edizione del 2019 per gli aspetti memoria interna e RAM e pure risoluzione della fotocamera anteriore.

Menzione speciale, sempre tra le promozioni del volantino Mediaworld, per un altro smartphone Huawei. Per il top di gamma Huawei P30 c’è uno sconto ragguardevole, dai 699 euro di valore di listino ai 479 euro della catena. Sempre presso i negozi del brand il telefono è acquistabile pure a rate in 20 rate da 23,95 euro.