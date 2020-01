Presentazione PS5 all’Experience Playstation? Nuovo evento in arrivo per Sony

Dov’è PS5? Come sarà fatta? E quanto costerà? Queste sono chiaramente le principali domande che i fan di casa Sony si pongono ormai da diversi mesi. Domande che allo stato attuale non hanno una risposta concreta, vista l’assenza di qualsivoglia responso da parte dei vertici della compagnia nipponica.

A distanza di meno di un anno dalla sua release, dell’hardware di nuova generazione si sa sostanzialmente molto poco. Il publisher deve chiaramente darsi una mossa, per essere sicuro di ottimizzare al meglio le tempistiche a propria disposizione. I preorder non si acquisteranno di certo da soli, e l’assenza di dettagli certi potrebbe spingere molti utenti ad attendere prima di piazzare il proprio acquisto.

E l’assenza di Sony all’E3 2020 è un ulteriore elemento che spinge a pensare a un reveal anticipato da parte del publisher.

Pronto un reveal a sorpresa per PS5?

Nella giornata di oggi, 14 gennaio, prenderà il via in quel di New York un nuovo evento che risponde al nome di Experience Playstation. Non parliamo della conferenza che annualmente (tranne nel 2019) svela le novità in arrivo dall’oriente con furore. No, in questo caso si tratta di uno showroom celebrativo che si tratterrà nella grande mela fino al 16 febbraio. La volontà è quella di celebrare al meglio i 25 anni di presenza sul mercato del marchio Playstation, fonte di divertimento per diverse generazioni di videogiocatori di tutto il mondo.

E non è da escludere che Sony approfitti proprio di un evento del genere per dare finalmente una spallata al mercato e presentare PS5. Chiaro è che gli occhi di tutti, fan e non, siano oggi puntati sull’avvio delle celebrazioni. Sfruttare quindi il grande clamore generatosi attorno all’iniziativa potrebbe essere un catalizzatore più che sufficiente per amplificare il raggio d’azione. Anche se, in sostanza, parliamo di una presentazione che ovviamente non ha bisogno di aiuti di sorta per risultare golosa per i videogiocatori.

Le voci di corridoio, dal canto loro, indicherebbero la settimana del 12 febbraio come quella selezionata dai vertici della compagnia per il reveal di PS5. Si tratterebbe in sostanza dell’ultima tornata per l’evento, che nel giro di pochi giorni sarebbe pronto a lasciare la grande mela.

Staremo dunque a vedere quali saranno le effettive mosse di Sony: restate sintonizzati su queste pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti.

