E3 2020 e Sony, il colosso nipponico replicherà l’assenza? Diamo uno sguardo alla situazione

Gettare il pensiero già all’E3 2020 potrebbe sembrare una mossa avventata. Alla fiera losangelina mancano infatti ancora circa sei mesi, con il mercato videoludico che si infarcirà nel frattempo di produzioni di primissimo piano. La verità dei fatti è però che il mondo dei videogiochi non dorme mai, e come lui tutti i grandi produttori, sempre pronti a sorprendere i fan trepidanti.

E l’E3 2020 sarà senza dubbio una vetrina particolarmente importante, con tanti studi pronti a rendersi protagonisti sullo showfloor californiano. A maggior ragione se si pensa che la prossima estate sarà sostanzialmente quella della vigilia della prossima generazione di console. E con Microsoft che sta progressivamente svelando le proprie carte, con Xbox Series X, la domanda resta una sola: come si comporterà Sony?

PS5 all’E3 2020, Sony diserterà ancora una volta?

L’assenza del producer nipponico della scorsa edizione ha chiaramente fatto parecchio rumore. Dopo infatti 24 anni di assidua presenza, Sony ha deciso di non puntare le proprie fiches sulla fiera losangelina, preferendo di svelare le proprie carte in separata sede. Un’eventualità che non sarebbe da escludere a priori anche anche in vista dell’E3 2020.

Le voci di corridoio che hanno infatti animato la rete nel corso delle ultime ore punterebbero infatti su una nuova assenza della casa madre di Playstation. Un’assenza che ovviamente, in vista dello scontro tra titani di fine anno tra PS5 e Xbox Series X, non potrà non smuovere equilibri importanti.

Chiaro è che uno scenario simile spalancherebbe la strada a Microsoft, che in questo modo avrebbe via libera nell’allestimento di uno show sontuoso e che catturi le attenzioni dei videogiocatori di tutto il mondo. Sony non resterebbe di certo a guardare, e non sarebbe da escludere l’organizzazione di un mega evento che sveli al mondo tutto ciò che c’è da sapere riguardo a PS5. Anche perchè, allo stato attuale, non si sa poi tantissimo.

Ci sarà tempo per scoprire effettivamente quali saranno i piani di Sony in vista dei prossimi mesi, con le piantine dell’E3 2020 che renderanno di fatto noti i piani dei maggiori producer per la prossima estate. Restate quindi sintonizzati su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti e tutte le novità sulla vicenda.

Fonte