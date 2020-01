PS5 e le esclusive, il lancio della console non deluderà i fan

A dispetto delle voci di corridoio che vorrebbero Sony assente all’E3 2020, la marcia di avvicinamento all’uscita di PS5 continua inesorabilmente. Il nuovo hardware del colosso nipponico è chiamato a rispondere presente sugli scaffali alla fine dell’anno appena cominciato, per quanto, allo stato attuale, di esso si sappia effettivamente molto poco.

Tante le parole spese dal producer, che però non sono state sostenute adeguatamente anche da “prove” concrete. Se infatti l’avversario di sempre Microsoft ha svelato gran parte delle feature della propria console, tra cui anche il design, tutto tace ancora dagli studi del quartier generale di Sony.

Chiaro è che i preparativi fervano, e in maniera anche importante, ma a questo punto soltanto un evento ad hoc mirato al reveal di PS5 potrà saziare la fame di novità di una community particolarmente golosa.

Aspettando PS5: quali esclusive supporteranno il lancio della console?

Non sembra avere dubbi una delle prestigiose firme internazionali della stampa videoludica, Jason Schreier (Kotaku), che in un recente podcast si è dimostrato parecchio fiducioso in merito alla “situazione lineup” di PS5. La nuova console di casa Sony, per quanto ancora avvolta tra le nebbie del mistero, non dovrebbe deludere le aspettative dei futuri compratori.

Senza scendere troppo nel dettaglio l’editor ha fatto sapere di essere a conoscenza di alcune produzioni dedicate esclusivamente all’hardware nipponico. Produzioni che ovviamente puntano a posizionarsi sugli scaffali in concomitanza con il day one della console stessa.

È un rumor che chiaramente allo stato attuale lascia il tempo che trova, ma che, qualora si verificasse, aprirebbe la strada a uno scenario completamente capovolto rispetto a quello che si prefigura al momento. Xbox Series X non avrà infatti titoli proprietari al lancio, con la piattaforma marchiata Microsoft che farà affidamento sui titoli di terze parti per la sua lineup iniziale. Soltanto in un secondo momento arriveranno le esclusive, tra cui spicca immancabilmente Senua’s Saga Hellblade 2.

