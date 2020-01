Elodie in concerto a Roma e Milano dopo Sanremo 2020: This Is Elodie dal vivo per 2 appuntamenti

Elodie in concerto per due appuntamenti dal vivo in programma ad aprile. Due le città scelte per le prime date live della cantante: Roma e Milano.

Le date sono quelle del 16 aprile alla Santeria Toscana 31 e del 18 aprile al Teatro Centrale di Roma. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili su TicketOne al prezzo di 20 euro ai quali è necessario aggiungere 3 euro di diritti di prevendita per un totale di 23 euro (posto unico intero non numerato).

Le prevendite saranno attive online su TicketOne.it dalle ore 11.00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio 2020.

Le due date seguono l’annuncio dell’uscita del nuovo album This Is Elodie, dal 31 gennaio disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per il disco fisico bisognerà invece attendere il Festival di Sanremo: l’uscita è attesa per venerdì 7 febbraio, quando Elodie avrà già svelato la canzone in gara al Festival della Canzone Italiana, nella categoria dei Campioni.

La cantante romana si esibirà in concerto con i brani de nuovo disco This Is Elodie ed eseguirà anche quelli che hanno già fatto cantare e ballare tutta l’Italia, tra cui Nero Bali e Margarita, entrambi certificati doppio disco di platino, e Pensare Male, singolo italiano dei The Kolors nel quale duetta, il più ascoltato in radio nel 2019.

Elodie al Festival di Sanremo 2020

Elodie sarà ufficialmente in gara tra i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2020. La canzone inedita che porterà sul palco del Teatro Ariston si intitola Andromeda e farà parte del disco This Is Elodie, disponibile in digitale già dal 31 gennaio (e in versione fisica dal 7 febbraio).

Il Festival di Sanremo giunge quest’anno all’edizione numero 70, un’edizione celebrativa che vedrà la presenza di diversi ospiti per festeggiare i 70 anni di canzone italiana nella città dei fiori. Sanremo 2020 è atteso dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai1 con la conduzione di Amadeus, anche direttore artistico della kermesse canora riservata alla musica italiana.

This Is Elodie: Elodie in concerto

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020

MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

Apertura Porte – Ore 20:00

Inizio Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

SABATO 18 APRILE 2020

ROMA @ TEATRO CENTRALE

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Non è La Fine, il nuovo singolo di Elodie

Si intitola Non è La Fine il nuovo singolo di Elodie rilasciato a gennaio 2020. La canzone è in featuring con Gemitaiz ed anticipa l’album This Is Elodie.

Non è La Fine è disponibile anche su YouTube con il videoclip ufficiale diretto da Attilio Cusani, già regista dei video di Pensare Male dei The Kolors (feat. Elodie) e Margarita (di Elodie feat. Marracash).