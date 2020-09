Dopo aver annunciato che un membro della crew di The Batman era risultato positivo al tampone, i media americani hanno confermato che si tratta, in realtà, dell’attore protagonista: Robert Pattinson ha il Covid-19.

Secondo quanto svelato da Vanity Fair, primo a riportare la notizia, il nuovo Bruce Wayne del grande schermo è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. Il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato quindi chiuso, mentre Robert Pattinson si trova attualmente in isolamento.

Le riprese di The Batman, che si preannuncia già film “maledetto”, erano iniziate a Londra all’inizio dell’anno, poi si erano spostate a Liverpool lo scorso marzo. Successivamente sono state interrotte, come altre produzioni, con lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Secondo Variety, al regista Matt Reeves mancano ancora tre mesi alla fine delle riprese. A questo punto, vige l’incertezza sul ritorno sul set, mentre l’uscita dell’atteso The Batman potrebbe slittare di nuovo, forse rimandato al 2022. Al momento, il film è previsto nelle sale il primo ottobre ottobre 2021, ma non si escludono nuovi cambiamenti.

In questo nuovo film incentrato sul supereroe dell’universo DC, l’uomo pipistrello è un giovane vigilante alle prime armi e lo troviamo alle prese con una serie di raccapriccianti delitti. Le sue indagini lo portano a scontrarsi con coloro che diventeranno alcuni dei grandi villain di Batman: l’Enigmista (interpretato da Paul Dano), Selina Kyle (futura Catwoman, interpretata da Zoë Kravitz) e la figura di Oswald Cobblepot, ovvero Il Pinguino, che ha il volto di Colin Farrell. Nel cast anche Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario James Gordon, Andy Serkis è il fedele maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred, e John Turturro interpreta il noto gangster Carmine Falcone.

In occasione dell’evento virtuale del DC FanDome, Reeves ha svelato un primo teaser trailer del film, in cui vediamo Robert Pattinson in azione. “Quello che mi piace di Batman è che non è un supereroe nel senso tradizionale. Se ha un super potere, quello è la sua capacità di sopportare”, aveva dichiarato il regista nel corso del DC FanDome.

Robert Pattinson è anche tra i protagonisti di Tenet, ultima fatica di Christopher Nolan, nelle sale cinematografiche dal 26 agosto.