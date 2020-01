La serie Batman Arkham pronta a un annuncio imminente? Parte la marcia d’avvicinamento

Quando si tratta un argomento delicato come la serie Batman Arkham bisogna sempre stare molto attenti. Il franchise che ha in assoluto meglio trasposto in salsa videoludica le gesta dell’Uomo Pipistrello è infatti particolarmente apprezzato dai fan. L’assenza prolungata di un nuovo capitolo sta quindi creando notevole scompiglio tra le fila della community.

Ci si domanda dunque quando gli addetti ai lavori annunceranno una nuova iterazione della saga, andando a interrompere un digiuno che dura ormai da quasi cinque anni. Era infatti il 2015 quando Batman Arkham Knight si affacciava sontuosamente sugli scaffali, e da quel momento nulla più. Eccezion fatta per i remastered che hanno permesso recuperi importanti ai videogiocatori di primissimo pelo.

Potrebbe dunque essere arrivato il momento di rispolverare il costume del Cavaliere Oscuro, con la batcaverna che parrebbe essere in fermento in vista di qualcosa di importante.

Batman Arkham Legacy, annuncio in arrivo nelle prossime settimane?

Il Crociato Incappucciato potrebbe tornare sugli schermi dei videogiocatori molto presto, con il 2020 che sarebbe l’anno perfetto per svolazzare nuovamente sui cieli digitali di Gotham City. L’ultimo anno in grande stile di PS4 e Xbox One è da sfruttare appieno prima di passare alla next gen, e questo Warner Bros Montreal lo sa benissimo. Ecco perchè nelle ultime ore il team ha dato il via a quella che a tutti gli effetti sembra una marcia d’avvicinamento all’annuncio del nuovo gioco della serie Batman Arkham.

In prima istanza gli addetti ai lavori hanno infatti pubblicato tramite i propri canali social un disegno circolare che richiama un distintivo del dipartimento di polizia di Gotham City. In seconda battuta questo è stato incastonato all’interno di un diagramma ben più ampio, in cui era presente anche un altro disegno circolare che faceva evidentemente riferimento alla casata di Ra’s Al Ghul.

A far riflettere è il numero di cerchi vuoti presenti nell’immagine, chiaro segnale che diversi saranno i protagonisti coinvolti nel nuovo titolo della saga. Si potrebbe quindi parlare di un vero e proprio countdown in attesa dell’annuncio del gioco con il completamento del mosaico infatti rappresenterà in sostanza il momento del reveal vero e proprio.

A quando l’arrivo del nuovo gioco?

Non è al momento possibile fare stime di quale sarà il frangente in cui Warner Bros Montreal completerà la sua marcia d’avvicinamento. Sebbene non sia da escludere che il tutto si concluderà nel giro di una manciata di settimane.

La finestra perfetta per l’esordio del nuovo gioco della serie Batman Arkham sarebbe infatti quella di inizio autunno, che permetterebbe di fatto al team di sviluppo di lavorare senza affanni. Oltre alla possibilità di sfruttare nel migliore dei modi anche i diversi eventi dedicati al mondo dei videogiochi pronti a prendere vita durante l’estate. E tra tutti segnaliamo ovviamente l’E3 2020 e la Gamescom 2020 di Colonia.

