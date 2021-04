A partire da domenica 18 aprile e poi ogni giorno dal 19 aprile arrivano le avventure di Batman su Rai4, stavolta con la storica serie tv degli anni ’60 diventata un cult televisivo.

Da aprile l’arrivo di Batman su Rai4 connoterà i pomeriggi della rete con le avventure e il senso di giustizia di uno dei supereroi più amati di sempre: la serie tv cult con Adam West e Burt Ward arriva sul canale 21 del digitale terrestre con i primi 4 episodi in anteprima domenica 18 aprile alle 16.00. Dal 19 aprile poi, l’appuntamento diventa quotidiano e si sposta alle 14.00, per due episodi al giorno in onda dal lunedì al venerdì.

La serie Batman su Rai4 porta sulla tv semi-generalista uno dei format di maggior successo dedicati al celebre Uomo Pipistrello nato dalla fantasia dei fumettisti Bob Kane e Bill Finger nel 1939: è con questa serie tv ideata da William Dozier, infatti, che i personaggi di Batman e Robin riscossero uno straordinario successo a partire dal 1966, dopo l’incredibile accoglienza riservata alle prime versioni cinematografiche.

La serie Batman su Rai4 propone il supereroe dal passato tragico e dalla storia familiare complessa in una chiave più leggera: rispetto alle atmosfere noir del fumetto, la scrittura del format di Dozier è più improntata ad una visione farsesca del personaggio, molto pop e colorata, che richiama le tavole a fumetti con l’apparizione grafica sullo schermo di suoni onomatopeici. Lo spirito eroico si accompagna ad un tono quasi da commedia, unendo il linguaggio della sit-com al registro investigativo e a quello dell’azione: un mix di generi utile ad impartire una morale al pubblico, rivolgendosi ad un target giovane e perlopiù adolescenziale. Memorabile il tema musicale composto da Neal Hefti che ha contraddistinto la serie e ha accresciuto la sua popolarità, oltre all’attenzione ai costumi coi look iconici del personaggio.



La serie di Batman su Rai4 riporta in tv un classico di grandissimo successo durato tre stagioni, da cui è nato anche un film per il cinema diventato un cult della commedia supereroistica. I protagonisti della serie Adam West e Burt Ward, rispettivamente nei ruoli di Batman/Bruce Wayne e Robin/Dick Grayson, sono diventati incarnazione dei personaggi per molte generazioni successive. Riuscitissimo anche il parterre di villain ricorrenti della serie, con Cesar Romero nei panni dell’enigmatico e folle Joker, Burgess Meredith come Pinguino, Frank Gorshin come l’Enigmista. Julie Newmar ha interpretato l’affascinante Catwoman, sostituita da Eartha Kitt nell’ultima stagione. Infine Alan Napier è stato il fedele maggiordomo Alfred e Neil Hamilton il valoroso Commissario Gordon. Inoltre grandi star del cinema sono apparse come guest star o hanno debuttato proprio grazie a questa serie, come Bruce Lee, Jerry Lewis, Vincent Price, Shelley Winters e Joan Collins, ma anche John Astin di West Side Story e La Famiglia Addams, il regista di Exodus Otto Preminger, Eli Wallach de Il Buono, il Brutto, il Cattivo, Roddy McDowall de Il Pianeta delle Scimmie.





















Oltre a Batman su Rai4 nel daytime di aprile arrivano altri personaggi della Marvel. Dal 17 aprile, ogni sabato alle 16.00, vanno in onda in replica le prime due stagioni della serie Marvel’s Runaways in vista della trasmissione della terza stagione, prossimamente in prima visione sul canale 21 del digitale terrestre. Inoltre dal 19 aprile, da lunedì a venerdì alle 15.00, va in onda l’intera serie Marvel’s Daredevil e dal 4 maggio, da lunedì al venerdì alle 16.00, torna Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. con la quinta stagione, in attesa della settima in arrivo in prima tv.