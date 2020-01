American Horror Story rinnovata per altre tre stagioni: si riparte da Sarah Paulson ma senza Ryan Murphy?

E alla fine sembra proprio che il rinnovo sia arrivata ma molte cose potrebbero cambiare per American Horror Story. La serie tv antologica creata da Ryan Murphy è diventata ormai una vera e propria creatura in grado di camminare da sola e di portare un notevole successo a FX ed è per questo che la rete non ha intenzione di rinunciarvi, anzi. Proprio ieri sera durante l’incontro con la stampa, i piani alti della rete hanno annunciato di aver rinnovato American Horror Story per altre tre stagioni a parte la decima già annunciata e che andrà in onda il prossimo settembre negli Usa.

La serie avrà un’undicesima, una dodicesima e una tredicesima stagione e non è detto che, a quel punto, non ottenga ancora un altro rinnovo, tutto dipenderà dalle idee, dal cast e dagli ascolti che si porteranno a casa. Rimane il fatto che il dubbio sulla presenza di Ryan Murphy adesso si fa sempre grande. Con il passaggio del prolifico autore di serie tv a Netflix in molti avevano pensato che i suoi gioiellini finissero in altre mani ma così non è stato e lo stesso Murphy aveva rassicurato tutti spiegando che sarebbe stato presente almeno fino alla decima stagione, e dopo?

Niente paura perché FX, nella persona del presidente John Landgraf, ha annunciato che American Horror Story ha davanti a sé ancora altri tre anni ringraziando proprio i creatori della serie, e in primis Murphy, per l’impegno di cui si sono fatti carico:

“Ryan e Brad sono i maestri indiscussi della TV dell’orrore, avendo creato la serie antologica limitata con American Horror Story e sostenendo il suo successo per quasi un decennio come la serie più quotata di FX. Siamo grati a loro, a Dana Walden e ai nostri partner dello studio per essersi impegnati per altri tre anni. AHS ha messo in mostra una vasta gamma di attori pluripremiati sin dal primo giorno e apprezziamo il contributo di tutti, tra cui Ryan, Brad e gli altri produttori esecutivi, scrittori, registi, cast e troupe per ogni nuova, indimenticabile puntata di American Horror Story”.

Tutto rose e fiori quindi? Per alcuni proprio no visto che già le ultime stagioni della serie sono state un po’ scadenti rispetto alle precedenti e il rischio fuga è sempre dietro l’angolo. Davvero Murphy e i suoi riusciranno a mettere insieme altri quattro, misteriosi, temi per le prossime stagioni della serie? Le prime nove hanno affrontato già molte ere e diversi tipi di orrore, quale sarà la prossima via?

L’unica nota positiva è che, prima o poi, i membri più amati del cast torneranno a cominciare da Sarah Paulson. Dopo il suo anno di assenza, l’attrice ha confermato che tornerà alla serie anche se non può rivelare niente su quello che sarà il suo ruolo. Proprio durante l’incontro con la stampa di ieri a TheWrap, la Paulson ha spiegato: “Posso confermare che sarò nella prossima stagione. Non ho idea di cosa sarà … Ma non tornerò come guest star, sarò un personaggio centrale“.

Il connubio Paulson-Murphy va avanti da anni e prossimamente li “vedremo” insieme nella serie Netflix, Ratched, che racconta la storia dell’infermiera Mildred Ratchet, e in Impeachment: American Crime Story, dove vestirà i panni di Linda Tripp.