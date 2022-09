La star di American Horror Story Sarah Paulson è stata scelta per interpretare Gwen Shamblin nell’adattamento della HBO Max dei suoi docuserie The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin. Secondo quanto riporta Deadline, lo storico volto della serie di Ryan Murphy sarà produttore esecutivo protagonista nella serie diretta da Michelle Dean che ha co-creato la serie limitata di Hulu The Act.

La docuserie del 2021 The Way Down aveva raccontato nel dettaglio la storia e l’operato di Gwen Shamblin, ma prima che il lavoro sulla serie fosse terminato, la donna è morta in un incidente aereo e gli ultimi due episodi furono modificati per incorporare la svolta degli eventi. Chi è Gwen Shamblin?

Classe 1955, la Shamblin ha iniziato a lavorare in uno studio di consulenza per il controllo del peso e nel 1986 ha fondato il programma di perdita di peso chiamato Weigh Down Workshop senza restrizioni alimentari, regimi di esercizio o conteggio delle calorie ‘usando’ (almeno secondo alcune cose che le sono piovute addosso) l’etichetta di ‘cristiani’ e fondando poi la Remnant Fellowship Church nel 1999 a Franklin, nel Tennessee.

Shamblin era una figura carismatica ma che è stata accusata di abusi e sfruttamento fisici, emotivi e psicologici da ex-congreganti e seguaci della dieta ed è stata accusata da alcuni di avere su di loro il controllo come un leader di setta. Sarah Paulson è stata nominata agli Emmy per la sua interpretazione di Linda Tripp in Impeachment: American Crime Story prestando il volto ad un personaggio reale. Per quanto riguarda il suo lavoro su American Horror Story, invece, tutto è fermo al palo. La serie tornerà per la stagione 11 in autunno ma lo farà senza di lei che si è detta pronta a tornare in futuro se sarà necessario.