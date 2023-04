Matt Czuchry sbarca in American Horror Story 12. Questa è la prima notizia che riguarda la nuova stagione della serie antologica FX ma, soprattutto, la prima che riguarda il futuro del nostro amato protagonista di The Resident. Senza alcuna sorpresa, il medical drama è stato cancellato in queste ore e questo significa che terminerà la sua corsa proprio alla fine della stagione in corsa con tutto quello che vorrà dire proprio per Conrad e i suoi.

secondo quanto riporta TV Line sembra che la prova della cancellazione di The Resident è arriva proprio da un’importante vendita di oggetti di scena in quel di Atlanta. Proprio tra i cimeli in vendita sono stati avvistati oggetti di scena della serie Fox anche se questo non rappresenta una novità. Proprio nei giorni scorsi, parlando dell’ordine del remake americano di Doc Nelle tue Mani, aveva preso forma l’idea che il medical poteva prendere il posto di The Resident e così sarà.

La co-creatrice della serie Amy Holden Jones aveva precedentemente rivelato a TV Line che il finale di stagione è stato scritto come un finale di serie pensando ad una possibile cancellazione: “La sesta stagione mostra l’incredibile resilienza di questo spettacolo. Anche se perdiamo personaggi meravigliosi, come Nic e Mina, ne creiamo di nuovi che portano storie fantastiche per riempire il vuoto. Fare questo spettacolo è il lavoro più duro che abbia mai fatto, ma è anche una gioia e un privilegio personale…”.

Dall’altro lato i fan saranno lieti di sapere che Matt Czuchry prenderà parte ad American Horror Story 12 anche se non sappiamo ancora quale sarà il suo ruolo e quale il tema della stagione. Una magra consolazione, questo è certo.