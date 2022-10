Il momento clou si avvicina e le prime foto mostrano Zachary Quinto in American Horror Story New York tra bondage e fruste per la gioia dei fan che lo hanno seguito già in altri suoi ruoli nella stessa serie. Dopo essere apparso in entrambe le stagioni 1 e 2 della serie antologica FX, Zzachary Quinto ora interpreta un personaggio di nome Sam e il suo primo scatto lo immortala tra bondage e fruste lasciando intendere che il suo ‘mondo’ sarà ancora quello, ma chi ci sarà con lui e qual è la trama della nuova stagione?

Nel cast della stagione 11 di American Horror Story ci sarà un mix di veterani e, in particolare, troveremo: Patti LuPone, Billie Lourd, Denis O’Hare, Leslie Grossman, Sandra Bernhard e Isaac Powell. A loro si uniranno in questa stagione i nuovi arrivati ovvero Joe Mantello, Russell Tovey e Charlie Carver, quest’ultimo, in particolare, vestirà i panni di un personaggio di nome Adam.

Al di là dell’ambientazione in quel di New York, non si sa molto della stagione 11 di American Horror Story e questo è normale alla luce di quello che è successo in questi ultimi anni per altre stagioni, resta il fatto che i poster, fino a questo momento, hanno mostrato uomini e donne in abiti di pelle, con corna a spillo, teschi e catene. I primi due dei dieci episodi della stagione arriveranno mercoledì 19 ottobre su FX e saranno trasmessi in streaming il giorno successivo su Hulu, ogni settimana successiva vedrà arrivare due episodi ogni mercoledì.

Al momento non conosciamo i dettagli sulla programmazione italiana di questa nuova stagione che potrebbe sbarcare su Sky forse solo in un seguito.