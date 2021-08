Ryan Murphy non si ferma e dopo il successo di franchise come American Horror Story, American Crime Story e 9-1-1, ecco che si è detto pronto a lanciare American Love Story e American Sports Story. Il genio delle serie tv (e non solo) ha molte altre storie americane da raccontare e FX è felice di prestare il fianco, anche in questo caso.

La rete ha annunciato poco fa che si andrà a fondo nell’orrore e nel crimine ma anche nei grandi amori nelle due nuove serie antologiche di Murphy e del partner di produzione Brad Falchuk.

Ogni stagione di American Love Story racconterà una travolgente storia d’amore vera che ha catturato l’attenzione del mondo ovvero quella del matrimonio di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette “iniziato come una bella unione per la giovane coppia, ampiamente considerata come una regalità americana, e poi logoratasi sotto lo stress del microscopio implacabile e dello sguardo dei media scandalistici”.

Dall’altra parte c’è American Sports Story che si concentrerà su un evento importante che coinvolge una figura sportiva e lo riesaminerà “attraverso il prisma del mondo di oggi, raccontando quella storia da più prospettive”. La prima è la storia del giocatore della NFL Aaron Hernandez, condannato per omicidio nel 2015 e poi morto suicida.

Il presidente di FX John Landgraf ha spiegato: