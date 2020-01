Problemi di streaming con la TIM Supreme New? Nessuna limitazione per l’operatore

Non sono chissà quanto sporadici i problemi di streaming con l’offerta TIM Supreme New. In effetti, ci sono clienti del vettore storico italiano che lamentano l’impossibilità di visionare fluidamente video dalle piattaforme Netflix, YouTube, Amazon dal loro dispositivo mobile abbinato proprio al piano in questione: tutti coloro che lamentano anomalie hanno abbinata alla loro SIM proprio l’offerta qui menzionata e il disservizio si sarebbe presentato a fine 2019 come pure all’inizio di questo 2020.

Analizziamo le anomalie in corso: non a torto si parla di soli problemi di streaming proprio con la TIM Supreme New visto che in effetti le difficoltà riscontrate dai clienti riguarderebbero solo la visione di video online e non la semplice navigazione web, quest’ultima senza alcuna tipologia di intoppi. Al contrario, al tentativo di visionare un serie TV su Netflix o Amazon Prime Video e ancora con un semplice video YouTube le cose si complicherebbero non poco. Volendo quantificare le anomalie in atto, come comunica anche il sito Mondomobileweb, la velocità massima di connessione in questi momenti non supererebbe il Megabyte al secondo. Un valore fin troppo basso, a fronte della promessa di un’esperienza di connessione all’avanguardia relativa alla stessa offerta.

Sulla questione è intervenuto l’operatore TIM che, sempre agli esperti di Mondomobileweb, ha rilasciato una dichiarazione concisa ma ben chiara. Intanto il vettore ha fugato ogni dubbio sul fatto che il piano TIM Supreme New abbia una qualche limitazione alla velocità di connessione. Allo stesso tempo, sempre il team di assistenza dell’azienda fa sapere che le segnalazioni di disservizi a tal riguardo sono nulle e per questo motivo un disservizio reale è totalmente da escludere.

Nonostante le rassicurazioni di TIM restano i problemi di streaming con l’offerta TIM Supreme New così come lamentati dai clienti. Qualcuno dei nostri lettori li ha sperimentati e ha ottenuto diverso feedback dall’operatore?