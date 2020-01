Indizi esaltanti sul OnePlus 8: c’entra il display che monterà

Si aspetta trepidanti l’arrivo di OnePlus 8, il prossimo top di gamma del produttore cinese, che anche al CES 2020 di Las Vegas si è dato un gran da fare presentando ai presenti il OnePlus Concept One, un dispositivo che, nelle forme e nelle specifiche, ricorda il OnePlus 7T Pro, fatta eccezione per il retro, contraddistinto da una lastra in vetro elettrocromico, all’occorrenza in grado di nascondere la fotocamera posteriore e di fungere da filtro polarizzatore per l’ottenimento di scatti più dettagliati sotto la luce del sole.

Dopo aver visto tutto questo è anche giusto scatti la curiosità di capire, o per lo meno di intuire, cosa l’azienda ha in serbo per noi relativamente al OnePlus 8 (senza tralasciare l’arrivo anche del OnePlus 8 Lite, versione economica del prossimo top di gamma, che tutto sembra tranne un dispositivo di fascia media, come suggeriscono le specifiche che troverete illustrate nel dettaglio in questo articolo dedicato). Tornando al OnePlus 8, va detto che il display, come ribadito da ‘gizmochina.com‘, potrebbe garantire un refresh rate a 120Hz, andando oltre i 90Hz introdotti a partire dalla serie OnePlus 7T in poi, che ha lasciato un vero e proprio segno.

Il 13 gennaio è atteso in madrepatria un evento a margine del quale il produttore cinese sarà chiamato a presentare la nuova tecnologia che dovrebbe contraddistinguere il display del OnePlus 8, anche se ancora non è chiaro se sarà effettivamente così (il lancio del portabaniera è ancora piuttosto lontano, potrebbe succedere di tutto per quanto ne sappiamo). Ormai una cosa è chiara: l’OEM ce la sta mettendo tutta per prendere la concorrenza alla sprovvista, ed offrire dispositivi all’avanguardia, che sappiano garantire quel qualcosa in più rispetto a quanto già visto sul mercato. Pensate ci riuscirà? A voi i commenti (lasciatecene attraverso il box qui sotto).