Foto dal vivo di OnePlus 8 Lite: non un top di gamma, ma lo sembra

Dopo aver fatto la conoscenza dei Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, eccoci qui pronti a parlarvi anche del OnePlus 8 Lite, che si è esibito in alcuni scatti dal vivo (quella che trovate come anteprima dell’articolo). L’immagine, trapelata dal portale ‘ithome.com‘, fa capolino ad un filmato in cui viene ripreso anche il CEO Pete Lau, dove il prodotto, presumibilmente, viene mostrato per sbaglio. Un dettaglio in particolare non è passato inosservato: il OnePlus 8 Lite potrebbe avere ben tre fotocamere posteriori, non due come si poteva immaginare. Non mancherà chiaramente il flash LED, mentre tutti gli altri particolari estetici sembrano rispecchiare le indiscrezioni finora emerse.

Non sappiamo darvi indicazioni più approfondite circa il trittico di fotocamere posteriori che probabilmente debutteranno sul OnePlus 8 Lite, sebbene si possa fin da ora ipotizzare non mancheranno un grandangolare ed un sensore macro. Il lettore di impronte digitali, non essendo stato scorto sui versanti laterali del dispositivo, potrebbe essere stato collocato sotto il display.

Vi state chiedendo per quando sia prevista l’uscita del device? Non ne siamo del tutto sicuri, ma tutto lascerebbe pensare di poterlo già vedere presentato al CES 2020 di Las Vegas di questi giorni, insieme al famigerato OnePlus Concept One (presumiibilmente il primo smartphone pieghevole del brand cinese) di cui tanto si è sentito parlare nelle scorse settimane. Ci tenete anche voi a fare presto la conoscenza del OnePlus 8 Lite? L’apparecchiatura hardware promette un gran bene, proprio come i piccoli dettagli che ne accorciano le distanze rispetto ad un prodotto top di gamma (speriamo che il prezzo, invece, non gli si avvicini troppo). Da questo momento in poi la parola passa a voi: fateci sapere cosa ne pensate del device lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.