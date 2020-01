Cast e personaggi di Treadstone, su Prime Video dal 10 gennaio rivive il mondo di Jason Bourne

Il nuovo anno di Amazon entra nel vivo dello streaming con Treadstone, in arrivo su Prime Video il 10 gennaio. Abbonandosi alla piattaforma ci si potrà quindi tuffare nel mondo di Jason Bourne, rielaborato nella serie firmata USA Network a partire dai romanzi di Robert Ludlum.

Creata per la tv da Tim Kring, Treadstone rievoca le origini e l’evoluzione fino a oggi dell’Operazione Treadstone, celebre ma fittizio programma di attività sotto copertura della CIA.

La sua esistenza ha lo scopo di modificare in modo coatto dei comportamenti umani per trasformare alcune reclute in assassini dalle capacità sovrumane. Nello specifico, il programma cancella le personalità degli assassini, ne elimina i ricordi e il codice morale, in modo da rendere questi uomini più efficaci nel compimento delle missioni.

La prima stagione di Treadstone su Prime Video segue le vicende di agenti dormienti sparsi in tutto il mondo, dal momento del loro misterioso risveglio, accelerato per la ripresa di missioni mortali.

L’avvio degli eventi coincide con un incidente nella Berlino Est del 1973, in cui l’agente John Randolph Bentley si libera dei propri aguzzini sovietici. In seguito la storia si proietta in tempi recenti per seguire un gruppo di agenti attivati con la forza o in un momento di alta tensione.

Nel cast di Treadstone su Prime Video figurano Jeremy Irvine (John Randolph Bentley), Tracy Ifeachor (Tara Coleman), Omar Metwally (Matt Edwards), Han Hyo-joo (SoYun Pak), Brian J. Smith (Doug McKenna), Gabrielle Scharnitzky (Petra Andropov), Emilia Schule (Petra da giovane), Michelle Forbes (Ellen Becker).

Tra gli interpreti secondari Michael Gaston (Dan Levine), Jung Woo Seo (Dae Pak), Patrick Fugit (Stephen Hayes), Tess Haubrich (Samantha McKenna), Lee Jong-hyuk (Shin), Oliver Walker (Matheson), Shruti Haasan (Nira Patel).

La serie, tra le più attese nel panorama dello streaming Amazon di gennaio, promette una buona dose di azione e adrenalina, ma il suo debutto su USA Networks ha ricevuto un’accoglienza a dir poco tiepida presso la stampa americana e strappato un 71% sull’aggregatore IMDb.

The Hollywood Reporter, in particolare, ha messo in discussione la necessità di prolungare un ciclo narrativo che già sul grande schermo ha lanciato svariati segnali di debolezza con The Bourne Legacy e Jason Bourne. E la serie tv Treadstone sembrerebbe soffrire delle stesse fragilità.

La vostra missione, se doveste accettarla – suggerisce l’autore del pezzo ai lettori –, sarà capire se un’idea quasi stantia da un franchise del tutto

superato meriti davvero il vostro tempo, considerato quante altro materiale sia disponibile al momento.

Si tratta forse di un parere troppo severo? Il tempo dei giudizi si avvicina. Treadstone sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 10 Gennaio 2020 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Ecco adesso il trailer della serie.