Spinta post festività per 6 smartphone Huawei e Honor: EMUI 10 stabile in Cina dal 7 gennaio

Arrivano anche oggi 7 gennaio dei segnali incoraggianti per diversi utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor. Premesso che quanto sto per riportarvi sia da ritenersi valido per la Cina, fa comunque piacere sapere che l’aggiornamento con EMUI 10 si possa ritenere stabile per altri sei smartphone. Un segnale, questo, che dà continuità a quanto vi ho riportato durante lo scorso fine settimana e che ci fa ripartire al meglio dopo le festività natalizie dal punto di vista dello sviluppo software.

I 6 smartphone Huawei e Honor con EMUI 10 stabile dal 7 gennaio

Passando ad aspetti più concreti, secondo quanto riportato da Huawei Central questo martedì possiamo soffermarci su sei dispositivi. Usando il loro brand name cinese, vista l’area geografica in cui il pacchetto software stabile di EMUI 10 è stato distribuito in queste ore, è giusto parlare di Huawei Enjoy 10 Plus (per noi l’equivalente del cosiddetto Y9 Prime 2019), Maimang 7 (vale a dire il tanto popolare Huawei Mate 20 Lite), Maimang 8 (dalle nostre parti conosciuto come Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i e Honor 10 Youth Edition (per chi non lo sapesse, qui ci riferiamo al noto Honor 10 Lite).

Vi ricordo che tramite l’aggiornamento EMUI 10, oltre a toccare con mano un’interfaccia rinnovata, andremo incontro anche a nuove animazioni, nuove funzionalità aggiunte come la modalità Dark e un’esperienza utente mirata e migliorata in ogni suo aspetto. Come sempre avvenuto fino a questo momento, quando il firmware sarà disponibile in Europa, gli utenti in possesso dei dispositivi Huawei e Honor menzionati oggi 7 gennaio dovranno procedere via HiCare.

A questo punto, non ci resta altro da fare che attendere le prossime novità in arrivo per gli utenti Huawei e Honor che dispongono di questi modelli in Italia e nel resto d’Europa, sperando che l’aggiornamento con EMUI 10 risulti stabile sin dal primo momento.