Dal 5 gennaio è stabile EMUI 10 per 6 smartphone Huawei: tocca anche ai P20

Ci sono finalmente segnali incoraggianti per coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di puntare sulla serie Huawei P20, almeno per quanto riguarda i due device dal comparto hardware più importante. I device appena menzionati, a circa due settimane dal rilascio di una patch minore da noi puntualmente trattata, rientrano tra gli smartphone del colosso cinese che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10 in versione stabile. Almeno per quanto riguarda la Cina.

Tutti gli smartphone Huawei con EMUI 10 stabile dal 5 gennaio

Un primo contributo sotto questo punto di vista ci è stato offerto dal sito Huawei Central, che oggi 5 gennaio ci ha parlato esplicitamente di modelli come i vari Huawei P20, P20 Pro e Huawei Mate RS Porsche Design. Secondo quanto riportato dalla fonte, la distribuzione di EMUI 10 in versione stabile dovrebbe toccare da subito sia coloro che hanno partecipato al programma beta dell’aggiornamento nel corso delle ultime settimane, sia gli utenti che invece sono restati fuori da questo discorso.

Lo stesso sito, tramite un altro report, ci ha parlato successivamente di altri tre smartphone per i quali i tempi sono ormai maturi. Il riferimento in questo caso cade sui vari Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro e Huawei Mate 10 RS Porsche Design. Insomma, un segnale forte ed importante quello che arriva in queste ore dal produttore cinese, in attesa di sapere come evolveranno le cose anche per il pubblico italiano nelle prossime settimane.

Vi ricordo che l’aggiornamento ad EMUI 10 in versione stabile introduce a conti fatti il pacchetto software definitivo. Tuttavia, gli utenti Huawei interessati con ogni probabilità potranno procedere con il download, in un primo momento, solo attraverso HiCare. Un modo per canalizzare al meglio il flusso di installazioni, evitando in questo modo l’intasamento dei server.