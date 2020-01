All’inferno con Straight To Hell di Ozzy Osbourne: in futuro una canzone con Elton John (video, testo e traduzione)

Metal, ribellione e resilienza: ascoltare Straight To Hell di Ozzy Osbourne significa ritrovarlo in quello strano trono oscuro che lo ha tenuto sempre a metà tra la nomea di Principe Delle Tenebre e il vecchio nonno maledetto che troppo spesso ha vaneggiato in televisione e sul palco. Sono finiti i Black Sabbath ma non è finita la forza di una delle più grandi rockstar del Novecento e oltre.

Ci ha fatto preoccupare, Ozzy, e insieme a noi tantissimi artisti a lui amici si sono stretti in un girotondo di speranza ed empatia quando nel 2019 sono rimbalzate le notizie sulla sua condizione di salute. Quella maledetta polmonite che comunque richiedere una fibra forte, quando non sei più un ventenne che vuole conquistare il mondo a morsi e punteruoli.

Oggi l’ex frontman siede sul sedile posteriore di un’automobile mentre intorno a lui scoppia una rivolta violenta: questo è ciò che accade nel video di Straight To Hell di Ozzy Osbourne. Manifestanti lanciano molotov contro i militari e brandiscono mazze e catene, ed esibiscono cartelli che riportano: “Basta con le decorazioni natalizie in anticipo”, “Il diavolo è il mio migliore amico”, quasi un dissacrante sfogo post-festivo al sapore del meme ormai divenuto popolare sui social che mostra un ragazzo esibire la scritta: “Hail Satan, abort everyone“ in una manifestazione pro-vita.

Decisamente meno malinconico di Under The Graveyard, Straight To Hell vince nelle chitarre distorte che partono subito con un riff dalle chiare intenzioni: stimolare l’headbanging. Il resto è uno shuffle nella perfetta tradizione di Ozzy (come accade nella parte finale di God Is Dead? dei Black Sabbath e in tante altre occasioni) e la presenza di musicisti eccellenti si fa sentire: Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers alla batteria, Duff McKagan dei Guns N’ Roses al basso e la partecipazione di Slash nell’assolo.

Con questo secondo assaggio del nuovo album in arrivo Ordinary Man atteso per questo gennaio 2020 e che segna il ritorno di Ozzy in studio e sul palco. L’ultima esperienza discografica del Principe delle Tenebre in versione solista, infatti, risale al 2010 con Scream e 10 anni si fanno sentire.

Un disco registrato in appena 4 settimane, Ordinary Man, e la sua gestazione è stata una ritrovata forza per l’ex frontman dei Black Sabbath che in un’intervista ha confessato: “Se non fosse stato per l’album sarei rimasto a soffrire sul letto. I miei fan sono leali e amorevoli. Fino a quando non ho iniziato a lavorare sul disco ho pensato di morire, ma oggi posso dire che Ordinary Man è l’album più bello che abbia mai scritto“.

Che altro bolle in pentola? Una collaborazione con Elton John, perché non possiamo stare fermi al featuring con Post Malone. Lo ha annunciato la moglie Sharon in un’intervista rilasciata allo show televisivo The Talk: “Sta scrivendo una canzone con Elton John, c’è roba buona in ballo”.

C’è ancora? Sì: il 27 maggio ripartirà il No More Tours 2 interrotto a più riprese per via della malattia, e Ozzy Osbourne sbarcherà anche in Italia insieme ai Judas Priest con il recupero della data di Bologna. Il 19 novembre 2020, infatti, sarà all’Unipol di Casal Di Reno (Bologna) per l’unica data italiana del tour europeo.

Di seguito il testo, la traduzione e il video ufficiale di Straight To Hell di Ozzy Osbourne.

You’re flying higher than a kite tonight

You’ve took the hit and now you feel alright

You’re dance be death so we must celebrate I’ll make you scream

I’ll make you defe*ate Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight I’ll make you lie

I’ll make you steal and kill I’ll make you crawl until your final thrill

enjoy the ride I’ll plant my bitter seed You’ll kill yourself and I will watch you bleed Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight Something is missing

And you don’t know why

Deeper in the darkness

You will hide Alright now

Alright now Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

TRADUZIONE

Stanotte state volando più in alto di un aquilone,

avete raggiunto la vetta e state bene,

ballate, siate la morte, dobbiamo festeggiare. Vi farò urlare

vi farò ca*are sotto. Dritti all’inferno, stanotte,

stiamo andando dritti all’inferno.

Dritti all’inferno, stanotte. Vi farò mentire,

vi farò saccheggiare e uccidere. Vi farò strisciare fino all’ultimo respiro,

unire alla corsa, pianterò il mio seme migliore. Vi ucciderete e vi guarderò sanguinare. Dritti all’inferno, stanotte,

stiamo andando dritti all’inferno.

Dritti all’inferno, stanotte. Dritti all’inferno, stanotte,

stiamo andando dritti all’inferno.

Dritti all’inferno, stanotte. Qualcosa si è perduto

e non sapete perché

dal profondo dell’oscurità

vi nasconderete. Ora.

Ora. Dritti all’inferno, stanotte,

stiamo andando dritti all’inferno.

Dritti all’inferno, stanotte. Dritti all’inferno, stanotte,

stiamo andando dritti all’inferno.

Dritti all’inferno, stanotte.

Video ufficiale di Straight To Hell di Ozzy Osbourne.