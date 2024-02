Il 19 febbraio 1982 Ozzy Osbourne fu arrestato dopo aver urinato su un monumento in onore dei caduti di Alamo, a San Antonio. In quel periodo il Principe delle Tenebre stava conducendo un tour da solista in Texas. Il cantautore britannico era ubriaco e fu sopraffatto dal bisogno di mingere. Nel posto sbagliato, ovviamente.

Nel pomeriggio di quel 19 febbraio di 42 anni fa l’ex frontman dei Black Sabbath si trovava a San Antonio per un concerto. Ozzy Osbourne era ubriaco e circolava per la città in abiti femminili. Preso da un bisogno impellente, il Principe delle Tenebre liberò la sua vescica su un monumento dedicato ai caduti di Alamo, una statua eretta nel 1939 per onorare i 189 texani che preferirono morire anziché consegnarsi ai messicani.

Un monumento di grossa importanza, dunque, che Ozzy Osbourne profanò e per questo venne arrestato. La voce di Mr Crowley fu portata in carcere per poi uscire su una cauzione – secondo le fonti – di 40 dollari. Le autorità locali, di conseguenza, gli proibirono di mettere di nuovo piede a San Antonio. Secondo le indiscrezioni, Ozzy Osbourne disse: “La prossima volta lo faccio alla Casa Bianca”.

Il ritorno a San Antonio

Circa 10 anni dopo Ozzy Osbourne fu graziato dall’amministrazione locale. L’ex frontman dei Black Sabbath, infatti, aveva inviato una donazione di 10 mila dollari alle Figlie della Repubblica del Texas, le stesse che gestiscono il monumento ai caduti di Alamo che, tra l’altro, ancora oggi fa parte delle principali attrazioni turistiche della città.

L’1 e il 2 ottobre 1992 Ozzy Osbourne suonò per due sere consecutive al Freeman Coliseum. Il suo show era talmente atteso che per entrambe le serate registrò il sold out in poco tempo, e i fan che non riuscirono ad acquistare il biglietto protestarono con una sassaiola fuori dalla location.

