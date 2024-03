“Muoio dalla voglia”, quello di un nuovo album di Ozzy Osbourne è il desiderio di una rockstar che sente fisicamente il dolore di non essere ancora in grado di tornare sul palco né in studio. Il Principe delle Tenebre, infatti, vorrebbe lavorare con Andrew Watt per fare nuova musica. Proprio lui, il produttore più quotato del decennio.

Ci sarà un nuovo album di Ozzy Osbourne?

Calmi, perché per il momento niente è in cantiere. Piuttosto Ozzy Osbourne, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, ha detto: “Devo sempre fare qualcosa, altrimenti vado fuori di testa”. L’ex Black Sabbath vorrebbe nuovamente lavorare con il produttore Andrew Watt, già suo collaboratore negli ultimi due album da solista – Ordinary Man (2020) e Patient N. 9 (2022) – ma anche di altre star come Miley Cyrus (Plastic Hearts, 2020), Justin Bieber (Justice, 2021), Pearl Jam (Dark Matter, 2024) e tanti altri.

“Sto aspettando che il produttore mi chiami”, ha detto Ozzy Osbourne. “Muoio dalla voglia di fare nuova musica”, ha aggiunto. Non è dato sapere se il Principe delle Tenebre stia già scrivendo qualcosa sul nuovo album, né su un nuovo album ci sarà. Nei fatti, durante l’intervista ha sottolineato la sua volontà di riprendere in mano la sua carriera artistica.

Come sta l’ex Black Sabbath

Nel settembre 2023 Ozzy Osbourne è stato sottoposto a un ultimo intervento per risolvere lo schiacciamento di due vertebre a seguito dell’incidente del 2019, quando cadde dalla bicicletta.

Problemi di salute che, insieme alla polmonite, lo hanno provato al punto di allontanarlo dal palco. Una condizione che l’ex Black Sabbath non ha mai accettato, per questo ancora oggi ribadisce la sua volontà di tornare in scena. Ad esempio, c’è la possibilità di essere introdotto nella Rock And Roll Hall Of Fame. Rolling Stone gli chiede se si può sperare in una breve esibizione. “Forse, vedremo”, risponde.

