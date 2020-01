Jennifer Aniston e Brad Pitt ai Golden Globes 2020, tra battute, sorrisi e… Leonardo DiCaprio (video)

Si sono ritrovati in un clima sereno e di amicizia, Jennifer Aniston e Brad Pitt ai Golden Globes 2020: gli ex più chiacchierati di Hollywood, sempre oggetto di rumors su potenziali ritorni di fiamma perlopiù infondati, erano presenti a Beverly Hills per la cerimonia di premiazione che ha visto trionfare Tarantino, Mendes e il Joker di Todd Phillips.

Lei candidata come miglior attrice in una serie tv drammatica per il suo ruolo in The Morning Show, lui come miglior attore non protagonista per C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, hanno attirato le attenzioni dei fotografi sul red carpet e degli operatori di camera in sala, soprattutto in occasione del discorso di Brad Pitt che ha portato a casa la statuetta.

Jennifer Aniston è tornata a casa senza premi, d’altronde la categoria in cui era candidata era particolarmente competitiva: l’attrice di Friends è stata battuta da Olivia Colman di The Crown, dunque non è salita sul palco a ritirare premi. Lo ha fatto invece l’ex marito Brad Pitt, premiato per il ruolo della controfigura Cliff Booth nell’affresco sulla Hollywood degli anni d’oro di Tarantino.

Sul palco, Brad Pitt ha ironizzato sulla sua vita sentimentale, ora che è single dopo la traumatica separazione da Angelina Jolie (per lei aveva lasciato la Aniston nel 2005): “Stasera volevo portare con me mia mamma, ma non ho potuto perché chiunque mi appaia vicino per la stampa esce con me. E in questo caso sarebbe stato imbarazzante“. Prontamente, un primo piano di Jennifer Aniston è apparso agli spettatori di NBC: l’ex moglie di Pitt ha sorriso alla battuta e ha guardato con affetto l’ex marito durante l’intero discorso con cui ha ritirato il suo premio. Tanto che sui social i tweet e i meme nostalgici della coppia hanno iniziato a moltiplicarsi.

Sul red carpet Pitt ha dichiarato che la Aniston è una buona amica e ha interrogato sulla loro reunion all’evento l’ha definita “la seconda più attesa dopo quella di Friends“. Nessun commento in merito dall’attrice, che da quasi un anno si è separata dal secondo marito, l’attore Justin Theroux, con cui mantiene un rapporto d’amicizia.

Brad Pitt tells ET anchor that he is okay with running into Jennifer Aniston and she is a good friend. #GoldenGlobes pic.twitter.com/zCNGaWxN2x — PopNews & Facts (@popnewsandfacts) January 6, 2020

Ma a far sognare il pubblico è anche l’amicizia tra Pitt e Leonardo DiCaprio, protagonista di C’era una volta a… Hollywood. Una “bromance” che è continuata fuori dal set di Tarantino, come dimostrano i ringraziamenti di Brad Pitt all’amico e collega durante il suo discorso, definendolo “un gentiluomo“: “Grazie al mio compagno di avventure Leonardo DiCaprio. Prima di Revenant vedevo i suoi colleghi che, anno dopo anno, accettavano premi ringraziandolo. Ora so il perché, lui è una vera star, un gentleman. Io non sarei qua senza di te“. E ancora: “E comunque avrei condiviso con te quella zattera!” ha concluso Pitt con un riferimento al tragico finale di Titanic, facendo sorridere DiCaprio in platea.

Ecco il discorso di Brad Pitt, premiato da Jennifer Lopez e Paul Rudd.