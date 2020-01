Video di Olivia Colman ai Golden Globes 2020, la Regina batte i pronostici (e Jennifer Aniston)

Una vittoria abbastanza scontata per Olivia Colman, che ai Golden Globes 2020 conquista il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. La concorrenza da battere è stata veramente “spietata”: dalla favorita Jennifer Aniston, che con The Morning Show è stata elogiata, alla Jodie Comer di Killing Eve (lo scorso anno aveva vinto l’Emmy per il ruolo della psicopatica Villeneuve), a Nicole Kidman di Big Little Lies, e Reese Witherspoon (anche lei per The Morning Show).

Per Olivia Colman è un successo dietro l’altro dopo la conquista dell’Oscar per La Favorita. Con un abito rosso, la Regina Elisabetta II di The Crown ringrazia incredula chi ha deciso di premiarla con il Golden Globe. Dopo aver rivolto parole di orgoglio alle sue concorrenti, l’attrice a fatica trova le giuste parole per esprimersi, esordendo con una frase da cabaret che strappa una risata:

Mi sono un po’ ubriacata perché pensavo che non sarebbe successo.

Qui il video completo del suo discorso:

"I already got a little bit boozy, because I thought this wasn't gonna happen." A surprised Olivia Colman, star of #TheCrown, accepts the award for best actress in a drama series at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLW1nz2 pic.twitter.com/A3y3Om1y28 — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020

Il Golden Globe a Olivia Colman è strameritato. Raccogliendo l’eredità di Claire Foy – che prima di lei aveva fatto incetta di premi come giovane Regina – l’attrice ha saputo portare in scena una magnifica sovrana, ormai consapevole del suo ruolo. In particolare, l’episodio 3×03 si concentra sulla sua reazione a una tragedia che sconvolge la Gran Bretagna: disastro di Aberfan. Una sola inquadratura sulla Regina, apparentemente distaccata ma sofferente, è bastato per convincere la commissione a premiare l’attrice.

Attiva in campo teatrale, cinematografico e televisivo, la Colman è vincitrice di tre Premi BAFTA, di cui uno per la serie televisiva Broadchurch (2013-17), e di un Golden Globe per la miniserie The Night Manager (2016).

Due anni fa ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Anna di Gran Bretagna nel film biografico La favorita, per la quale si è aggiudicata il Premio Oscar nella sezione miglior attrice protagonista, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.