Mayans MC 2 prende il posto di American Horror Story su FOX: a gennaio arrivano anche Emergence e Homeland

American Horror Story ha chiuso i battenti ieri sera con il finale di 1984, il capitolo dedicato ai film horror anni ’80, ma da giovedì prossimo il suo posto sarà occupato da Mayans MC 2. Sarà questa la prima novità dell’affollato gennaio Fox che segnerà tanti graditi ritorni ma, soprattutto, una serie di new entry che terranno i fan con il fiato sospeso gli abbonati e il pubblico che, dopo queste feste natalizie, si prepara a tornare davanti alla tv per il lungo inverno che è ormai arrivato.

Le novità in arrivo su Fox prenderanno il via già lunedì 6 febbraio quando alle 21.00 debutterà la nuova serie Emergence con ben due episodi. La serie creata da Michele Fazekas e Tara Butters racconta di un capo della polizia che accoglie una bambina trovata nel luogo di un misterioso incidente. A quanto pare la piccola non ricorda niente e quando il capo Jo Evans (Allison Tolman) inizia ad indagare sulla storia che ha portato all’incidente trova una serie di indizi tutti legati a lei.

Negli Usa i primi nove episodi della serie sono andati in onda fino al 10 dicembre e gli altri riprenderanno dal 7 gennaio quando la serie tornerà dalla pausa. In Italia Emergence andrà in onda con un doppio episodio per tre settimane e poi si ridurrà ad uno solo dal 27 gennaio.

Ecco il promo della serie:

La serata del mercoledì sarà occupata da Le Regole del Delitto Perfetto 6 dall’8 gennaio per chiudere il capitolo legato alla serie mandando in onda dal quinto episodio in poi fino alla conclusione della stagione e dello show. Al giovedì American Horror Story 1984 lascia il suo posto allo spin off di Sons of Anarchy, Mayans MC, giunta alla sua seconda stagione non senza problemi. Proprio durante la messa in onda americana degli episodi, Kurt Sutter ha annunciato di essere stato silurato da quello che ormai definisce un vero e proprio regime.

Rimane il fatto che la serie ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione dopo gli ottimi ascolti della seconda e si prepara ad affrontare una vera e propria guerra dopo gli ultimi colpi di scena che il pubblico italiano vedrà solo il prossimo marzo.

Anche la serata del venerdì è destinata a riempirsi visto che dal 31 gennaio arriva Homeland 7 con un doppio episodio alle 21.00. I dodici episodi della settima stagione dovrebbero anticipazioni quelli dell’ottava e ultima stagione che arriveranno negli Usa dal prossimo 9 febbraio.