Octavia Spencer è Madam C.J. Walker su Netflix: data d’uscita e foto della miniserie prodotta da LeBron James

Basteranno quattro episodi per raccontare la vita della prima milionaria afroamericana self-made? La risposta arriverà il 20 marzo, data di debutto della miniserie sulla vita di Madam C.J. Walker su Netflix. Il titolo ufficiale, appena comunicato dalla piattaforma, è Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker.

Il ruolo della leggenderaria milionaria sarà interpretato dal Premio Oscar Octavia Spencer, di recente sugli schermi degli abbonati Apple TV+ con la serie true crime Truth Be Told. Spencer interpreterà dunque Sarah Breedlove, nota come Madam C.J. Walker, rivoluzionaria figura nel paronama americano dei prodotti per la cura dei capelli.

La miniserie Netflix ne rievocherà la vita, in particolare la straordinaria capacità di superare l’ostilità e il razzismo della società statunitente, le rivalità vissute nel quotidiano, le difficoltà di matrimoni tumultuosi e di bagarre e tradimenti familiari. Tutto ciò che, nel tempo, l’avrebbe resa la prima milionaria di colore d’America.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker si ispira al libro On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker, pubblicato da una delle sue discendenti, A’Lelia Bundles. Proprio da quelle pagine si apprendono i dettagli più significativi della vita di Sarah Breedlove, nata in Louisiana nel 1867 da genitori schiavi e rimasta orfana all’età di sette anni.

Costretta a lavare la biancheria per mantenersi, la piccola Sarah si ritrova sposata a 14 anni e vedova a 20. Dopo anni e anni di fatiche concepisce una rivoluzionaria formula per la cura dei capelli, grazie alla quale costruisce un impero commerciale da milioni di dollari. Walker muore infine nel 1919 e viene sepolta in un cimitero del Bronx, dopo aver dedicato una buona parte della propria vita alla filantropia e all’attivismo.

Oltre a Octavia Spencer, nel cast di Self Made figurano Blair Underwood nel ruolo del marito C.J. Walker, Tiffany Haddish nei panni della figlia Lelia, Carmen Ejogo in quelli della rivale in affari Addie Munroe, Garrett Morris come interprete del suocero, mentre Kevin Carroll è l’avvocato Freeman Ransom e Bill Bellamy il cugino Sweetness.

La serie è prodotta da SpringHill Entertainment e Wonder Street in collaborazione con Warner Bros. Television. I co-showrunner sono Elle Johnson e Janine Sherman Barrois, insieme all’autrice e co-produttrice esecutiva Nicole Jefferson Asher. La regia è affidata a Kasi Lemmons e DeMane Davis, mentre della produzione esecutiva sono responsabili Janine Sherman Barrois, Elle Johnson, Maverick Carter, LeBron James, Octavia Spencer, Mark Holder, Christine Holder, Kasi Lemmons e Jamal Henderson.

Ecco le prime immagini tratte da Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, al debutto su Netflix il 20 marzo 2020.