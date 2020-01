Cosa dice la legge 160 sui monopattini elettrici? Ecco la potenza massima

La normativa sui monopattini elettrici cambia da questo gennaio 2020. Chi ne possiede uno dovrà adeguarsi alla quanto scritto nella legge 160 del 29 dicembre 2019, tra l’altro pure appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dunque divenuta valida a tutti gli effetti.

Cosa cambia essenzialmente per i monopattini elettrici in questi primi giorni del 2019? In quanto mezzi di trasporto, anche se singolari e abbastanza recenti, secondo la legge attuale questi vengono equiparati alle biciclette. Per loro sono state fissate delle regole ben precise e naturalmente uguali su tutto il territorio: al contrario, finora, ogni comune e provincia aveva una sua regolamentazione diversa.

Nel nostro paese circolano ben 100.000 monopattini elettrici. La legge 160 del 29 dicembre, per questo motivo, era più che mai necessaria. Per quanto equiparabili alle biciclette proprio chi guida questi mezzi non è obbligato ad indossare un casco. Non serve assicurazione e neppure patente per la guida ma bisogna comunque rispettare determinate regole: proprio i monopattini vanno utilizzati sulle piste ciclabili se presenti in città o nei paesi, va mantenuta sempre la destra e mai e poi mai bisogna circolare con essi sui marciapiedi, riservati esclusivamente ai pedoni.

La stessa legge che regolamenta l’utilizzo dei monopattini da questo gennaio 2020, lascia del tutto fuori dalla regolamentazione gli hoverboard e i monoruota. L’utilizzo di questi ultimi si rifà invece ad un meno recente decreto, quello nominato dall’ex ministro Toninelli che ne permette l’uso esclusivamente in quei comuni dove lo prevede apposita delibera del sindaco.

Spazio, per finire, ad un’ultima specifica della regolamentazione dei monopattini elettrici così come prevista dalla legge 160 del 29 dicembre dell’anno appena passato. La normativa prevede una potenza massima di questi mezzi di trasporto pari a 500w con velocità consentita non superiore ai 20 20 km/h. Da oggi chiunque possiede un monopattino non potrà non adeguarsi a queste poche ma ben precise regole, a meno che non vorrà incorrere in sanzioni delle polizie municipali locali.