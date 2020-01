Cast e personaggi di Jack Taylor 3 su Giallo, dal 2 gennaio torna la serie con Iain Glen de Il Trono di Spade

Arriva Jack Taylor 3 su Giallo, i nuovi episodi della serie poliziesca con Iain Glen. Il tormentato investigatore, nato dalla penna dello scrittore Ken Bruen, ha fatto il suo debutto sul canale 38 del digitale terrestre a novembre, proseguendo con tutti gli episodi delle prime due stagioni. A partire dal 2 gennaio, Giallo lancerà il terzo capitolo.

Nel cast e personaggi di Jack Taylor 3 c’è Iain Glen nel ruolo del protagonista. L’attore è conosciuto per aver interpretato Ser Jorah Mormont nell’acclamata serie HBO Il Trono di Spade. Espulso dalla polizia per cattiva condotta, dopo un anno, Jack torna nella sua città d’origine, Galway, in Irlanda dove si reinventa come investigatore privato. L’uomo ha una forte personalità ribelle, facendo affidamento sul suo intuito e rifiutando le moderne tecnologie. Jack Taylor è affascinante ma complicato; ha una dipendenza dall’alcol che spesso lo porta ad avere atteggiamenti bruschi, senza preoccuparsi di mettere i bastoni tra le ruote alle persone che contano.

Nora-Jane Noone interpreta Kate, poliziotta e sua vecchia amica, che lo affianca in segreto rischiando anche la carriera; e poi c’è Killian Scott nel ruolo del giovane aspirante investigatore privato Cody Farraher. Il cast e personaggi di Jack Taylor 3 si completa con Tara Breathnach nei panni di Anne Henderson; Frank O’Sullivan è il Superintendent Clancy; e Pádraic Breathnach interpreta Padre Malachy.

Jack, insieme a Kate e Cody, si trovano ad affrontare ogni volta indagini scottanti e scandali all’interno della Chiesa e nel mondo della politica. La storia è resa più affascinante e avvincente grazie all’ambientazione: un’Irlanda misteriosa e malinconica. In patria, Jack Taylor è stata acclamata dalla critica, in particolare è stata lodata la performance di Iain Glen, convincente nel ruolo di questo investigatore tormentato e ribelle.

Ogni stagione di Jack Taylor segue un formato simile a quella di Sherlock. Finora sono state prodotte tre stagioni composte rispettivamente da tre episodi lunghi quanto un film, dalla durata di 90-100 minuti. Il primo capitolo di Jack Taylor è stato rilasciato sulla rete irlandese TV3 nel 2010; il secondo nel 2013; la terza stagione è stata prodotta nel 2016.

Stasera, 2 gennaio, Giallo manderà in onda il primo episodio di Jack Taylor 3 intitolato La Croce. Un ragazzo viene trovato morto crocifisso. Kate chiede a Jack di incontrare la mamma del ragazzo poiché non è molto convinta delle indagini della polizia. Nel frattempo Cody si sta per trasferire a Boston con Sheena. Darragh, cugino di Kate, diventa l’assistente di Jack. Infine, Kate ha un problema medico.

Il 9 gennaio andrà in onda il secondo episodio dal titolo Nemesis. Un giovane disagiato viene rapito apparentemente per chiedere un riscatto ai suoi ricchi genitori; la coppia assume al caso uno spavaldo investigatore di Londra. Ma quando alla vittima vengono tagliate delle dita e spedite separatamente alla sua fidanzata, quest’ultima chiede l’aiuto di Jack – scoprendo che lui e l’uomo hanno un passato in comune.

L’appuntamento con Jack Taylor 3 è per stasera in prima serata. Giallo è visibile al Canale 38 del Digitale Terrestre, ma anche su Sky canale 167 e Tivùsat Canale 38. Gli episodi saranno poi resi disponibili sulla piattaforma video dplay.com, scaricabile tramite app sull’App Store o Google Play.