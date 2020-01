2 gennaio con Android 10 definivo su Samsung Galaxy Note 9: link download

I possessori dei Samsung Galaxy Note 9 non possono di certo lamentarsi per l’inizio di questo 2020. Android 10 è in distribuzione stabile sul loro smartphone da qualche ora, un vero e proprio regalo da parte degli sviluppatori che hanno lavorato sodo per un repentino rilascio.

La beta Android 10 per il Samsung Galaxy Note 9 aveva di fatti compiuto nelle ultime settimane dell’anno dei veri e propri passi da gigante, lasciando dunque presagire il felice epilogo software. Per quanto l’update non sia arrivato entro la fine del 2019, ha fatto la sua apparizione proprio in queste prime ore del 2020, lasciando i possessori del device piacevolmente colpiti.

Il Samsung Galaxy Note 9 riceve dunque Android 10 nella forma del pacchetto con build N960FXXU4DSLB. Come comunica anche il sito specializzato SamMobile, la prima distribuzione in Europa del major update sta riguardando la Germania. L’anteprima della versione stabile era più che prevedibile visto che i cugini tedeschi erano stati omaggiati della relativa beta proprio a fine anno.

Quando arriverà Android 10 per i Samsung Galaxyy Note 9? Intanto va detto certamente che il prezioso firmware troverà posto esclusivamente sulle varianti no brand del phablet e non certo su quelle serigrafate degli operatori. La diffusione del pacchetto stabile potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, al massimo un paio di settimane, visto che pure nel caso dei Galaxy S10 e Note 10 si è proceduto alla diffusione dell’aggiornamento Android 10 entro i nostri confini in tempi davvero rapidi.

Dopo aver chiarito in ogni caso che l’aggiornamento Android 10 su Samsung Galaxy Note 10 non tarderà affatto, è giusto in ogni caso segnalare come sia comunque disponibile il link al download del pacchetto per l’adeguamento manuale. La build in questione è quella tedesca ed è fornita prontamente sempre dagli esperti di SamMobile con data build del 20 dicembre 2019 e patch di sicurezza dell’ultimo mese dell’anno.