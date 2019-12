Guerriero Lanoso in Fortnite: come ottenere gratis la skin di Natale Woolly Warrior

Le bellezze poligonali di Fortnite paiono non andare mai in vacanza. Dopo essere stato sulla cresta dell’onda per circa due anni grazie alla sua giocatissima modalità Battle Royale, lo shooter costruttivo di casa Epic Games è andato recentemente a rinnovarsi grazie al lancio di un Capitolo 2 ricchissimo di contenuti. Tra elementi del tutto inediti e graditissimi ritorni. Non è un caso che tutti gli appassionati impegnati online sui server di gioco – su un po’ tutte le piattaforme, dal PC alla PS4, passando pure per i dispositivi mobile, Xbox One e Nintendo Switch – stiano sperimentando combattimenti in solitaria o in squadra su una grande isola nuova di zecca, con sfide e missioni aggiornate ogni settimana come impone la tradizione.

E se è vero che la prima stagione di Fortnite Capitolo 2 è stata prolungata fino a febbraio per permettere agli sviluppatori di mettere a punto diverse sorprese per Natale, allo stesso modo è innegabile che la software house americana stia facendo le cose davvero in grande per i propri fan in occasione delle festività. Grazie all’evento noto come Mezz’Inverno 2019, i giocatori stanno infatti ricevendo diversi regali, così come partecipando a numerose attività a tema. Come se non bastasse, Epic ha deciso di mettere a loro disposizione anche una seconda skin gratuita, ovviamente dall’aspetto estremamente natalizio.

Si tratta, in particolare, del costume Woolly Warrior, il Guerriero Lanoso qui in Italia, che potrà essere sbloccato ancora per pochi giorni. Per farlo, come si vede nel filmato poco più in alto riportato da Forbes, non dovete fare altro che recarvi al capanno di Crackshot dal menù di gioco, lo stesso dove ogni giorno avete aperto un nuovo regalo su Fortnite Capitolo 2. Guadando sul lato sinistro, vedrete un grande pacco di colore verde, messo in verticale, l’ultimo che potrete aprire. Proprio al suo interno si nasconde la skin Guerriero Lanoso. Badate bene però: se fino ad oggi per tutto l’evento Mezz’Inverno avete aperto pacchi solo sul lato sinistro della capanna potrete ottenere il costume fin da subito, senza attendere l’ultimo giorno dell’iniziativa.