Arrow 7 e The Flash 5 su Italia1 dopo le vacanze: nessuna traccia di Supergirl? Le novità sulla programmazione

Cosa c’è nella calza della Befana per i fan degli eroi DC/The CW? L’arrivo in chiaro di Arrow 7 e The Flash 5. Questo è quello che il pubblico di Italia1 riceverà in dono dalla rete subito dopo le vacanze quando la programmazione invernale prenderà ufficialmente il via dopo questa pausa festiva dovuta al Natale e alla fine di quest’anno. E allora quando dovremo metterci comodi per vedere gli episodi ancora inediti in chiaro di Arrow 7 e The Flash 5? Prima di quanto ci aspettiamo visto che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sembra proprio che le due serie andranno in onda al sabato pomeriggio dall’11 gennaio.

Secondo le prime anticipazioni sulla nuova programmazione, Arrow 7 dovrebbe andare in scena con i primi due episodi dalle 14.15 e, a seguire, dalle 16.05, toccherà a The Flash 5, sempre con un doppio episodio. Nel primo caso troveremo Oliver in prigione dopo il suo patto segreto con l’FBI mentre nel secondo, toccherà a Nora essere protagonista al fianco di padre dopo il suo viaggio nel tempo e il suo arrivo in famiglia nel finale della quarta stagione. I nuovi episodi saranno intensi e divertenti, come è sempre stato, e anche la qualità continuerà a salire coinvolgendo e sconvolgendo i fan di entrambi gli eroi.

Inutile dire che le due serie sbarcano in chiaro ad oltre un anno di distanza dalla messa in onda americana proprio nelle settimane in cui, negli Usa, dopo la pausa, si concluderà il maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite e si chiuderà lo show con protagonista Stephen Amell. Ancora non vi è nessuna rivelazione sulla messa in onda di Arrow 8 e The Flash 6 ma sicuramente i fan potranno gioire per questo regalo della Befana. Chi non troverà pace e nemmeno conforto sono i fan di Supergirl. La quarta stagione della serie non è ancora andata in onda in chiaro anche se era stata annunciata per l’autunno 2019.

Il personaggio interpretato da Melissa Benoist non sbarcherà su Italia1 insieme ai suoi colleghi maschi almeno non per ora visto che, in occasione del crossover, tutto potrebbe cambiare visto che sarà proprio l’evento che lancerà poi la nuova serie della rete, Batwoman. Per adesso è presto parlare della programmazione dell’evento visto che dovremo attendere almeno 4 settimane per scoprire cosa succederà.