Il SuperFive Euronics con forti sconti per Huawei P30 Lite, S10 ed iPhone XS fino al 31 dicembre

Emergono alcune novità estremamente interessanti in queste ore per gli utenti che pensano di acquistare smartphone come i vari Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 ed iPhone XS. Tutto nasce dalla nuovissima campagna SuperFive di Euronics lanciata nella giornata di ieri e valida fino al 31 dicembre. Si tratta di promozioni che danno continuità al volantino trattato un paio di settimane fa sul nostro magazine e che confermano la volontà della catena di rendere disponibili delle opportunità per il pubblico alla ricerca di un nuovo smartphone.

Le offerte Euronics per Huawei P30 Lite, S10 ed iPhone XS a fine 2019

Passando dalla teoria alla pratica, è giusto analizzare per intero la categoria Superfive di Euronics, andando oltre i modelli menzionati in precedenza. Qualche esempio? Chi desidera un Samsung Galaxy S10 Plus se lo potrà assicurare con un esborso di 696,65 euro, mentre il Samsung Galaxy S10 è proposto a 599 euro. Restando nell’ambito del produttore coreano, abbiamo il Samsung Galaxy A50 a 249 euro ed il Samsung Galaxy A20e a 149 euro.

Se vi state chiedendo come stiano le cose per gli utenti alla ricerca di uno smartphone Huawei, le promozioni SuperFive di Euronics in questo caso ci propongono un Huawei P30 Pro a 655,67 euro, mentre nel caso in cui vogliate puntare su un Huawei P30, il costo scende a 499 euro. Occhio anche ad uno degli smartphone più desiderati di questo 2019, visto che Huawei P30 Lite è proposto a 269 euro, mentre a chiudere il cerchio abbiamo Huawei Mate 20 Lite a 199 euro, Huawei P Smart a 199,90 euro e Huawei P Smart 2019 a 159 euro.

La presenza di Apple in questa campagna è assicurata dal cosiddetto iPhone XS da 64 GB, proposto da Euronics a 699 euro. Quanto agli altri brand, abbiamo lo Xiaomi Redmi Note 7 nero con 64 GB di memoria interna a 179 euro, Xiaomi Note 8T a 199 euro, fino ad arrivare ai vari OPPO A9 2020 a 199 euro e Motorola E6 Play a 99 euro. Insomma, non solo Huawei P30 Lite in offerta a fine 2019 con la catena.