Primo passo per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria il 27 dicembre: guida al sito Istruzione

Oggi si compie un primo passo verso le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria per l’anno accademico 2020/2021. In effetti, proprio da questo venerdì 27 dicembre è possibile registrarsi sul sito Istruzione del MIUR proprio alla piattaforma che permetterà di inoltrare domanda per le prime classi elementari, medie e pure per tutti gli istituti secondari italiani. Più che necessaria è dunque una guida che spieghi le modalità per procedere alle operazioni.

Un doveroso chiarimento: per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria vere e proprie (con la scelta dell’istituo prescelto per bambini e ragazzi) bisognerà attendere il prossimo 7 gennaio. Il passo da compiere oggi è invece la registrazioen al sito con le proprie credenziali che consentiranno appunto, con l’inizio del nuovo anno di inviare domanda per un nuovo ciclo di studi. Non è certo da sottovalutare questa fase propedeutica che permetterà poi immediatamente, fra soli pochi giorni, di procedere appunto al passo finale.

Per le iscrizioni alla scuola per i primi anni di ogni ordine e grado, la prima cosa da fare sarà raggiungere il sito del MIUR e scegliere il comando in alto a sinistra “Registrati”. Nella nuova schermata che comparirà a video, ecco che bisognerà inserire il proprio codice fiscale, quello del genitore o tutore del bambino o ragazzo per intenderci. Subito dopo andrà selezionata la casella “Non sono un robot”.

I passaggi successivi sono quelli di registrazione del proprio profilo vero e proprio con l’inserimento di dati anagrafici e dell’indirizzo mail. A conclusione della compilazione di tutto il form, si riceverà una mail con un link da visitare per confermare l’account appena creato. Solo dopo questo ultimo step si riceverà appunto una mail con le proprie credenziali di accesso. Alla prima entrata nell’accunt sarà obbligatorio cambiare la password, generata inizialmente solo in maniera automatica. Il codice segreto deve deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

Seguendo paaso dopo paaso la mini-guida appena fornita, il prossimo 7 gennaio si potrà procedere immediatamente alle iscrizioni alla scuola primaria e secondaria per i propri figli senza ulteriori passaggi. Meglio approfittare delle vacanze per procedere alla creazione dell’account approfittando magari pure di un po’ più di tempo libero.