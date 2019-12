Demi Lovato in ospedale a Natale per incontrare i fan malati (video)

Demi Lovato ha trascorso i giorni prima di Natale dedicandosi ai suoi fan. In particolare, ha voluto passare del tempo con piccoli pazienti malati, recandosi personalmente all’ospedale pediatrico di Los Angeles.

La popstar ha incontrato diversi ragazzi e ragazze ricoverati in ospedale, nel reparto di oncologia e non solo, offrendo loro regali, sorrisi e quattro chiacchiere prima del Natale.

Demi Lovato non ha annunciato la sua presenza in ospedale né pubblicato nulla sui suoi social network dopo la sua visita, ma la famiglia di una delle pazienti a cui la cantante ha fatto visita, Cloë, ha filmato il momento del loro incontro e lo ha pubblicato online.

Demi Lovato ha portato con sé degli addobbi per la stanza di Cloë per il Natale, le ha regalato una maglietta autografata e l’ha incoraggiata a tenere duro augurandole di guarire al più presto: “Volevo solo far spuntare un sorriso sul tuo viso (…) Sappi solo che tutto accade per un motivo, non sappiamo il perché, ma dobbiamo avere la forza per superarlo. Sarai grandiosa, spero che il tuo Natale possa essere bello e magico” ha detto la popstar alla sua piccola fan, con cui ha scambiato un tenero abbraccio, come si vede da questo video in cui la invita anche ad assistere ad uno spettacolo dal vivo, appena potrà.

La Lovato ha anche fatto visita anche ad un’altra ragazzina, cui non ha potuto avvicinarsi per via dei rischi infettivi.

candicevarner: Audrey was a little shy, but had a totally incredible visitor! @ddlovato is the kindest and most patient celebrity ever 💜 thank you for making my sick girl’s day a little brighter pic.twitter.com/cpJoBoCEeb — Demi Lovato News (@itsJCMD) December 21, 2019

Per la cantante è il secondo Natale dopo l’overdose da alcol e droga che l’ha ridotta in fin di vita nell’estate del 2018, quando durante un party di compleanno è finita in ospedale. Una ricaduta che arrivava dopo sei anni di sobrietà e che la Lovato ha superato con un ricovero in una clinica riabilitativa. Tre mesi dopo è tornata a casa, ha preferito rimanere lontano dai riflettori per prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Nell’ultimo anno ha anche ripreso a lavorare sulla sua musica, con un nuovo manager e produttore, Scott Braun, l’acerrimo nemico di Taylor Swift ma anche il fautore del successo di Justin Bieber e Ariana Grande. Con lui e con altri produttori sta lavorando da diversi mesi ad un disco di inediti che non ha ancora un titolo né una data d’uscita (sarà distribuito da Universal Music).

Demi Lovato ha annunciato che metterà la sua esperienza dell’ultimo anno nei testi del nuovo album, il successore di Tell me You Love Me, cui sta lavorando senza fretta: “Non ascoltate la stampa, racconterò io la mia verità” ha chiesto ai fan. Ai primi di dicembre ha anche annunciato sui social media che ha intenzione di rilasciare presto nuova musica: “La prossima volta che sentirete la mia voce starò cantando“. Dal suo ultimo disco Tell Me You Love Me sono passati oltre due anni, mentre l’ultimo singolo estratto fu proprio un brano sul tema della dipendenza, dal titolo Sober.

Intanto, si è tatuata la scritta “Survivor” per ricordare per sempre l’esperienza vissuta un anno fa e che le ha cambiato radicalmente la vita.