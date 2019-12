Arrow 8 si chiude con il nuovo “qualcos’altro” di Oliver: la sinossi ufficiale del gran finale di Crisi sulle Terre Infinite

Arrow 8 si avvia verso il gran finale che andrà in onda negli Usa proprio a gennaio regalando ai fan la terza parte del mega crossover Crisi sulle Terre Infinite. Chi non ha ancora visto i primi episodi non sa ancora quello che l’inizio della guerra ha portato tra morti e distruzioni mentre gli altri adesso attendono il doppio finale in onda il 14 gennaio con un nuovo episodio di Arrow 8 e, a seguire, Legends of Tomorrow che potrebbe raccontare il nuovo universo dopo tutto quello che è successo e succederà. La tensione dei fan è ancora alta ma The CW ha deciso di fare un bel regalo ai fan dei suoi eroi rivelando la sinossi ufficiale degli ultimi episodi del maxi crossover che porteranno sullo schermo Oliver e il suo nuovo “qualcos’altro”.

ATTENZIONE SPOILER!

L’ episodio di Arrow 8 relativo al maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda il 14 gennaio e sarà immediatamente seguito dalla parte 5 con Legends of Tomorrow. Ci sono molte teorie su come andrà esattamente a finire e quale sarà il filone post-crisi ma per il momento dobbiamo solo sognare e pensare visto che ci sono pochi fatti concreti su ciò che sta accadendo dopo gli eventi della crisi.

Quello che sappiamo è che la quarta parte del crossover è stata firmata dal leggendario scrittore di fumetti Marv Wolfman (autore del fumetto originale di Crisi con l’artista George Perez) in cui Oliver Queen è finalmente “diventato qualcosa altro”. La stessa sinossi rivela che l’episodio firmato anche da Marc Guggenheim mostrerà i Paragoni ancora alla ricerca di una via di fuga dopo essere stati bloccati lontano dalla crisi. La situazione è aggravata dalla scomparsa di The Flash (guest star Grant Gustin) ma quanto tutto sembra perduto ecco che la speranza si palesa con le sembianze di Oliver che rivela di essere diventato qualcos’altro. Nel frattempo, vengono rivelate le storie sull’origine di The Monitor (guest star LaMonica Garrett) e Anti-Monitor.

A seguire andrà in onda Legends of Tomorrow. La sinossi recita: “I mondi vivevano, i mondi morivano. Nulla sarà più lo stesso”. Gregory Smith ha diretto l’episodio scritto da Keto Shimizu e Ubah Mohamed. L’evento “Crisis” riunisce gli eroi di più terre per combattere l’Anti-Monitor, un malvagio dio che minaccia di distruggere tutta la realtà. La battaglia riunisce personaggi di tutti e sei gli attuali adattamenti di DC Comics in The CW insieme a personaggi e attori di Titans , la versione 1990 di The Flash, Birds of Prey, Smallville e anche l’iconica serie Batman del 1966 .