Il Capitolo 2 di Fortnite si espande con il Pacchetto Leggende Polari: tutte le novità

La corsa di Fortnite non pare volersi arrestare. Dopo aver lanciato con successo il Capitolo 2 del suo celebre e giocatissimo sparatutto con elementi da tower defense, i ragazzi di Epic Games non si sono affatto adagiati sugli allori. Anzi, continuano a lavorare di gran lena per arricchire l’esperienza di gioco. Spazio quindi ad una pletora di contenuti sempre aggiornati, che spaziano tra skin, dorsi, emote, eventi speciali, missioni mai viste e sfide sempre fresche ogni settimana. Senza dimenticare eventi crossover come quello dedicato alla serie televisiva Stranger Things o a quello più recente con Star Wars, per festeggiare a dovere l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di Episodio 9 – L’Ascesa di Skywalker.

Non solo, Fortnite Capitolo 2 continua a fare il bello e cattivo tempo anche nel corso delle festività natalizie. Naturalmente su un po’ tutte le piattaforme in commercio – vale a dire PlayStation 4, PC, Mac, dispositivi mobile iOS e Android, Xbox One e Nintendo Switch. Se è vero che è attualmente in corso l’evento di Natale 2019 con una serie di sfide quotidiane e regali gratis per tutti – occasione ghiottissima per fare il pieno di costumi e altri oggetti squisitamente cosmetici -, allo stesso modo il team di sviluppo americano ha messo a disposizione degli appassionati un nuovo DLC che ben si sposa con il clima invernale.

Si tratta, non a caso, del Pacchetto Leggende Polari, che può essere acquistato su Epic Games Store, App Store, Xbox Store, Nintendo eShop e PlayStation Store al prezzo di 24,99 euro. Questa nuova espansione, come svelato da Epic Games, va ad includere quattro skin e due dorsi decorativi, ma non prevede V-Buck da spendere nel negozio in-game. Ecco i dettagli:

Costume Operazione Zabaione Congelato

Costume Pescesecco Congelato

Costume Nome in Codice E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Dorso Decorativo Scudo E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Costume Dilaniator (include stile aggiuntivo ed emote integrata)

Dorso decorativo Guglie del Castello

Cosa ne pensate di questo nuovo pacchetto dedicato al secondo capitolo di Fortnite? Vi fa gola per espandere l’esperienza di gioco del celebre shooter costruttivo? Fatecelo sapere nei commenti o parliamone insieme nella grande community su Facebook dedicata al videogame, Fortnite Italia Group.