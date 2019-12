Guida Fortnite Capitolo 2: come nascondersi dentro un pupazzo di neve subdolo in partite diverse

Che Fortnite sia un videogame capace di attrarre a sé milioni di appassionati, tra grandi e piccini, non è di certo un segreto. La Battaglia Reale di Epic Games in soli due anni è riuscita ad imporsi come un vero e proprio fenomeno di massa, contagiando un po’ tutte le piattaforme in commercio, come PC, PS4, Mac, Xbox One, dispositivi mobile e Nintendo Switch. Merito dello stesso team di sviluppo americano, regolarmente “pizzicato” ad aggiornare il titolo con oggetti mai visti, modalità inedite ed eventi speciali a tempo.

E se è vero che il Natale è sempre più vicino, anche il Capitolo 2 di Fortnite va a vestirsi a festa, grazie all’evento Mezz’Inverno, che mette sul piatto missioni e sfide naturalmente a tema con lo spirito natalizio. Una di queste, ad esempio, chiede ai player di nascondersi all’interno di un pupazzo di neve subdolo, in due partite diverse. In questa piccola guida, andiamo allora a svelarvi dove si trovano questi particolari pupazzi sulla grande isola di gioco.

Da notare che i pupazzi di neve subdoli di Fortnite Capitolo 2 possono essere trovati come oggetti all’interno dei forzieri, per poter essere utilizzati a nostro piacimento in qualsiasi momento di un match. Durante l’evento di Mezz’Inverno, però, sarà possibile individuare questi pupazzi di neve subdoli anche sparsi per la mappa, così da avvicinarsi e nascondersi al loro interno.

Come potete verificare nel video poco più in alto in questo stesso articolo – pubblicato di recente su YouTube dal canale randomChievos, i pupazzi di neve subdoli sono maggiormente concentrati nelle zone innevate della grande isola di Fortnite: atterrate quindi in un’area ricoperta di neve, avvicinatevi ad un pupazzo di neve subdolo e interagitevi per nascondervi al suo interno, proprio come richiede la sfida in questione dell’evento Mezz’Inverno. Sulle nostre pagine, poi, trovate anche una guida per individuare le calze natalizie nel capanno.