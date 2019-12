Sulla cresta dell’onda i Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di dicembre

Chi afferma che i Samsung Galaxy S7 sono ormai smartphone quasi di antiquariato, magari da chiudere ben presto nel cassetto, si sbaglia di grosso. La ex serie ammiraglia sta ricevendo in questo ore un nuovo aggiornamento, l’ultimissimo disponibile per i Samsung Galaxy. Come a dire che per quanto l’hardware non sia per nulla nuovo di zecca, gli sviluppatori continuano a provvedere al suo supporto, pure di buona lena.

Come afferma SamMobile, i Samsung Galaxy S7 hanno cominciato a ricevere la patch di sicurezza di dicembre in queste ore. Al momento di questa pubblicazione, i possessori dei due modelli residenti in paesi come la Spagna e la Francia hanno appunto ricevuto il nuovo update e non si segnalano testimonianze dell’arrivo della notifica dello stesso firmware in Italia. Ciò non toglie che in maniera repentina la stessa fatica software possa riguardarci da vicino.

Conviene aggiornare il proprio Samsung Galaxy S7 non appena raggiunti dalla notifica dell’update di questo mese di dicembre? Certo che si, nonostante il firmware in questione non porti con se alcuna novità lato funzioni. Piuttosto, quello a cui hanno lavorato gli esperti è, ancora una volta, la sicurezza pure in maniera abbastanza serrata. In effetti è stato posto rimedio a due dozzine di vulnerabilità ad alto e moderato rischio interne all’OS Android. Le falle scovate e pure messe ko sono state pure altre 13 presenti nell’interfaccia UI Samsung. Alcune in particolare consentivano di connettere dispositivi Bluetooth a telefoni bloccati: insomma, non una falla di poco conto,+

L’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7 si sta diffondendo solo sui dispositivi no brand per il momento. Seguiranno gli update degli esemplari serigrafati Vodafone, TiM e pure Wind Tre ma forse per loro bisognerà attendere anche qualche settimana in più, come è da consuetudine, a meno di un più repentino e pure anomalo rilascio.