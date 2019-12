Vittoria Puccini ed Edoardo Leo in Tutto Questo Sei Tu Ultimo, nel video i protagonisti del film 18 Regali

Vittoria Puccini ed Edoardo Leo sono i protagonisti del nuovo video ufficiale di Ultimo, realizzato per la canzone Tutto Questo Sei Tu.

Il nuovo singolo inedito del cantautore romano è disponibile in tutte le piattaforme digitali dal 13 dicembre e in radio. Il videoclip ufficiale è invece stato rilasciato nelle scorse ore e vede come protagonisti i due attori italiani Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.

A gennaio saranno al cinema nel film 18 Regali, dal 2 gennaio nelle sale della penisola, e a dicembre raccontano una storia d’amore emozionante – ma a tratti difficile – che scorre sullo schermo con l’accompagnamento musicale di Ultimo.

I due protagonisti vivono un amore semplice, fatto di piccole cose quotidiane. Vivono anche però alcune difficoltà comunicative rappresentate dall’onnipresenza dello smartphone della protagonista femminile che interrompe ogni sprazzo di serenità all’interno della coppia.

“Il senso di niente” – con la volontà di combatterlo e di superarlo – è il filo conduttore della clip che racconta l’amore nei suoi attimi più felici ma anche nei momenti di difficoltà. La coppia non si arrende ai silenzi: Edoardo Leo arriva a nascondere il telefono della sua amata che continua a squillare a tutte le ore rompendo la magia del loro amore, un gesto che simboleggia la volontà di non lasciare che le piccole distrazioni rovinino una bellissima relazione sentimentale.

Tra piccoli gesti giornalieri, la coppia – sul finale del video di Tutto Questo Sei Tu di Ultimo – si trova all’interno di un teatro.



Il teatro è vuoto: non ci sono altri spettatori in platea. Sul palco però si sta esibendo un giovane promettente che con la sua musica ha fatto da colonna sonora al loro amore. Ultimo sta cantando solo per loro il nuovo singolo, Tutto Questo Sei Tu, e consente ai due di riavvicinarsi lasciando spazio a quel sentimento puro e semplice che ha spesso vacillato. Vittoria Puccini ed Edoardo Leo tornano allora ad amarsi, come sempre hanno fatto, accantonando ogni problema pregresso.

Il video ufficiale di Tutto Questo Sei Tu di Ultimo è diretto da Emanuele Pisano ed è disponibile su YouTube. Ve lo mostriamo qui sotto:

Tutto Questo Sei Tu è un brano inedito che non fa parte del precedente album pubblicato dal cantante romano. Il percorso di Colpa Delle Favole è infatti giunto al termine, almeno per quel che riguarda il rilascio dei singoli, e Ultimo avvia un nuovo capitolo discografico con il rilascio di una ballad romantica che ha scritto e prodotto personalmente.

Il brano anticipa progetti futuri del cantautorap romano non ancora comunicati. Nel 2020 lo attenderà anche il tour negli stadi d’Italia con gran finale al Circo Massimo di Roma, in un grande concerto-evento che ha già fatto registrare il tutto esaurito in prevendita.

Le date del tour di Ultimo

Venerdì 29 maggio 2020: Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020: Torino, Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020: Firenze, Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020: Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020: Napoli, Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020: Napoli, Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020: Modena, Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020: Ancona, Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020: Pescara, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020: Bari, Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020: Messina, Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020: Roma, Circo Massimo – SOLD OUT