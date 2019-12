Problemi Kena Mobile all’estero: non funziona connessione rete da UK, Spagna, Germania

Non pochi problemi Kena Mobile stanno mettendo a dura prova la pazienza dei clienti viaggiatori dell’operatore low-cost di TIM. Chi si trova all’estero, difatti, sta riscontrando non errori con la connessione di rete del tutto non funzionante. Cosa sta succedendo e soprattutto è in arrivo una soluzione repentina?

I problemi Kena Mobile partono da lontano e hanno cominciato a manifestarsi non nelle ultime ore, semmai da circa due settimane. Il sito MVNOnews ha raccolto molte testimonianze del disservizio che interessano appunto molti clienti del vettore virtuale in giro per l’Europa. Per loro la connessione non funziona a dovere dai loro nuovi luoghi di vacanza e di lavoro e non c’è alcun modo di ripristinare il servizio in maniera autonoma con qualche operazione (tipo spegnimento e riaccensione del dispositivo o ancora attivazione e disattivazione della modalità aereo).

Quali sono i paesi in cui i problemi Kena Mobile stanno venendo maggiormente a galla? La maggior parte delle segnalazioni riguardano la Spagna, il Regno Unito e la Germania. Queste ultime sono notoriamente tra le tappe di viaggi preferite da molti italiani ed è dunque normale che la maggioranza delle testimonianze di disservizi vengano appunto da queste zone. Non possiamo dunque escludere che le stesse difficoltà si presentino anche in altre parti d’Europa non ancora specificate.

Considerando i giorni di festa imminenti in cui molti clienti si sposteranno all’estero, possiamo rassicurare tutti dicendo che i problemi Kena Mobile di connessione sono destinati ad essere risolti? Non esiste una tempistica per un rimedio ufficiale al disservizio ma l’operatore, tramite i suoi profili social, ha già affermato di assere a conoscenza delle anomalie e di essere al lavoro per una loro risoluzione. Si spera, a questo punto, nel giro di pochi giorni ma la time line non è ancora confermata.