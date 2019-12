Billie Eilish compie 18 anni: un 2019 ricco di successi per l’artista dell’anno

Billie Eilish compie 18 anni oggi, mercoledì 18 dicembre. Festeggia regalando ai fan un video celebrativo disponibile integralmente da domani.

Il 2019 è stato decisamente il suo anno. Billie Eilish non ha solo rilasciato l’unico disco internazionale certificato platino in Italia, ha anche collezionato una serie di successi e tagliato traguardi in tutto il mondo portando a casa numerosi premi prestigiosi.

Billie Eilish è la prima artista nella storia dei Grammy Awards nata in questo millennio ad ottenere 6 nomination complessive (di cui 4 nelle categorie principali): Registrazione dell’anno, Album dell’anno, Singolo dell’anno, Miglior artista esordiente, Miglior Performance Pop Solista e Best Pop Vocal Album.

Nella prima edizione degli Apple Music Awards ha vinto il premio Artist Of The Year ma anche quello per il miglior album e quello assegnato al miglior autore dell’anno, che ha condiviso con suo fratello Finneas.



In Italia l’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? è l’unico disco internazionale che nel 2019 ha ottenuto la certificazione Platino e Bad Guy, il primo singolo estratto dall’album, è certificato triplo Platino.

Everything I Wanted è il titolo del nuovo brano in rotazione radiofonica, già in Top20 dell’airplay.

Billie Eilish – che oggi compie 18 anni – all’inizio dell’anno ha rilasciato, ancora 17enne, un progetto discografico molto apprezzato da pubblico e critica al punto da fruttarle la prima posizione della classifica americana. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? è inoltre il disco di debutto più venduto in America negli ultimi 10 anni (sia tra artisti solisti uomini e donne che gruppi vocali). I numeri parlano chiaro: oltre 313.000 copie vendute solo nella prima settimana di disponibilità per un totale di ascolti in streaming nel mondo che ad oggi supera la cifra record di 24 miliardi.

Billie Eilish è anche la prima artista nata in questo millennio ad aver raggiunto la posizione n. 1 sia della classifica album che della classifica singoli. È invece la terza artista donna negli ultimi 31 anni con più canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart. Prima di lei erano riuscite in questa impresa Alanis Morrissette e Sinead O’Connor.



Prima cantante donna ad aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la Top10 dei singoli con All The Good Girls Go To Hell, va menzionato anche il primo posto nella classifica Billboard Hot 100 con il brano Bad Guy che ha totalizzato oltre 3 miliardi di ascolti in streaming nel mondo.

Il 2020 di Billie Eilish

Il 2019 ha regalato a Billie Eilish numerosi traguardi e successi ma anche biglietti staccati per la tournée mondiale Where Do We Go? World Arena Tour.

Il 2020 la vedrà nuovamente protagonista sui palchi di tutto il mondo, inclusi quelli italiani. Nella penisola, Billie Eilish terrà un concerto, un’unica data-evento in occasione degli I-Days 2020.

Il concerto di Billie Eilish in Italia

L’unico concerto di Billie Eilish in Italia in programma per il 2020 è atteso per il 17 luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo (Via Cristina di Belgioisoso SNC). I biglietti per l’evento sono già disponibili su TicketOne ai seguenti prezzi:

Posto unico: € 57,50

Pit: esaurito



Vip Pack Early Entry: € 186,25 (un biglietto Pit, ingresso anticipato, un free drink, un pass ricordo)



Vip Pack Super PIT: € 351,25 (un biglietto Super Pit, parcheggio o fast line, un buono da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, aperitivo rinforzato, un pass ricordo, bagno riservato ai possessori dei pacchetti, servizio concierge dedicato)



Vip Pack Terrazza: € 436,25 (un biglietto Pit pubblico, parcheggio o fast line, un buono da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, accesso alla Terrazza VIP Festival con vista sullo show e accesso al Pit pubblico – no Super Pit, aperitivo rinforzato, un pass ricordo, bagno riservato ai possessori dei pacchetti)