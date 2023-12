“Credevo fosse ovvio”, questo il virgolettato attribuito alla popstar losangelina dopo la pubblicazione di Variety, ma ora l’umore di Billie Eilish sul coming out si fa più ruvido, specialmente dopo aver raccolto i cocci dell’effetto passaparola reso inevitabile dall’avvento dei social. Che significa? La voce di Bad Guy inizia a risentirsi, seriamente.

Billie Eilish sul coming out

Sono passate poche ore dai primi lanci di stampa su Billie Eilish, che in realtà si era sbottonata su se stessa già a novembre e proprio in occasione di un’intervista per Variety.

Quel “credevo fosse ovvio” usato dalle testate internazionali nei titoli usciti durante il weekend, tuttavia, hanno irritato la cantante che nell’ultimo post pubblicato sui social ha scritto:

“Grazie Variety per il mio premio, e per avermi anche fatto uscire su un tappeto rosso alle 11 del mattino invece di parlare di qualsiasi altra cosa che conta. Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace, per favore. Letteralmente, chi se ne frega? Ascoltate What I Was Made For”.

Nella sostanza, Billie Eilish chiede che la sua vita sessuale non diventi un argomento, non offuschi “qualsiasi altra cosa” come ad esempio la sua musica. Per questo la popstar spinge per ascoltare il suo singolo What I Was Made For.

“Credevo fosse ovvio”

La storia ha inizio nel mese di novembre, quando Billie Eilish ha parlato della sua vita privata in un’intervista rilasciata a Variety durante la quale, a proposito delle donne, ha detto:

“Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche tanto intimidita dalla loro bellezza e dalla loro presenza”.

Sabato 2 novembre, durante l’evento Hitmakers del tabloid, Billie Eilish è ritornata sull’argomento con la frase comparsa su tutte le testate, compresa la stessa Variety. Per questo ora la popstar chiede il silenzio sulla sua sfera personale.

Continua a leggere su optimagazine.com