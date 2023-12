Nelle più belle canzoni di Billie Eilish c’è tutto il talento di un’artista che sin da giovanissima si è imposta nel panorama pop internazionale con il suo stile originale, fatto di sfumature trip hop e dreamy, ma anche la capacità di offrire un’alternativa al mondo mainstream con brani mai banali.

Bad Guy (2019)

È il singolo di maggior successo di Billie Eilish, estratto dal suo album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. È una canzone provocatoria e ironica, in cui Billie si confronta con un ragazzo arrogante e presuntuoso che si crede il cattivo della situazione, ma che in realtà è sottomesso a lei. La canzone ha un ritmo incalzante e un cambio di tempo finale, che crea un contrasto tra la voce sussurrata di Billie e il beat elettronico.

Everything I Wanted (2019)

Everything I Wanted è una canzone intima e malinconica in cui Billie racconta di un incubo in cui si suicidava e nessuno se ne accorgeva. La canzone è dedicata al fratello Finneas, che è stato il suo sostegno e la sua ispirazione durante i momenti difficili della sua carriera. La canzone ha un’atmosfera eterea e onirica, con una melodia di pianoforte e una base elettronica.

Therefore I Am (2020)

È il secondo singolo estratto dal suo secondo album Happier Than Ever. Therefore I Am è una canzone che esprime l’indipendenza e l’autostima di Billie, che rifiuta le critiche e i giudizi degli altri. La canzone ha un titolo che richiama la celebre frase del filosofo Cartesio “Cogito, ergo sum” (“Penso, dunque sono”), che esprime il principio della razionalità e dell’esistenza.

No Time To Die (2020)

No Time To Die fa da colonna sonora al film omonimo della saga di James Bond ed è una canzone drammatica e intensa, in cui Billie canta di una relazione tradita e di una missione pericolosa. La canzone ha un’orchestrazione cinematica, perfetta per tutti i film della serie.

Happier Than Ever (2021)

È il singolo che dà il titolo al suo secondo album e parla di una relazione tossica, raccontata con un taglio altamente emotivo. Non può certo mancare tra le più belle canzoni di Billie Eilish.

