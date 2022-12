Alessandro Borghi in The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte si prepara a conquistare il pubblico di Sky proprio oggi, 12 dicembre. Il film Sky Original diretto da Francesco Carrozzini andrà in onda in esclusiva oggi alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Per la gioia dei fan di Alessandro Borghi, il film tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø , è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il sole non tramonta mai. Chi ha seguito l’attore di Suburra sui social sa bene che Borghi è rimasto a lungo in quelle zone per girare il film mostrando paesaggi mozzafiato che lo hanno conquistato. Scritto da Stefano Bises, nel cast di The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte non ci sarà solo Alessandro Borghi ma anche Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas , con Peter Mullan e Charles Dance.

Presentato come Film di chiusura della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , The Hanging Sun – Sole di mezzanotte è una coproduzione italo-britannica.

La sinossi del film con Alessandro Borghi recita: