Kevin Spacey Smascherato: questo è il titolo della docuserie HBO volta a far luce sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’attore Premio Oscar. Commissionata da Channel 4 nel 2022, lo speciale andrà in onda in due parti nel Regno Unito il 6 e il 7 maggio 2024. Ancora incerto se lo vedremo o meno anche in Italia.

La docuserie Kevin Spacey Smascherato presenta interviste con più uomini, estranei al processo che lo ha visto partecipe, che parlano per la prima volta delle loro esperienze con la star hollywoodiana. Nel 2017, l’attore di House of Cards è stato travolto da uno scandalo sessuale quando Anthony Rapp lo ha accusato di aggressione nel 1986.

Da allora, la vita (e la carriera) di Spacey non è stata più la stessa. In primis, Netflix lo ha licenziato da House of Cards, poi il regista Ridley Scott lo ha sostituito in fretta e in furia nel film Tutti i Soldi del Mondo (Spacey aveva già girato tutte le sue scene).

“Spacey Unmasked è uno sguardo forense su un uomo che un tempo era uno degli attori più ammirati e rispettati al mondo” si legge nella descrizione ufficiale della docuserie HBO. “Con interviste mai viste prima, la serie esamina la sua vita dall’infanzia ai primi successi; da Broadway alla successiva e fulminea ascesa verso la celebrità. La spettacolare caduta in disgrazia di Kevin Spacey è arrivata con le accuse di comportamento sessuale inappropriato. “

La descrizione prosegue: “Nel 2023, Spacey è stato assolto dall’accusa di reati sessuali contro quattro uomini in un processo nel Regno Unito. Questa serie in due parti indagherà sulla condotta dell’attore Premio Oscar e parlerà con diversi uomini non collegati a quel caso riguardo alle loro esperienze con lui – molti di loro non ne hanno mai parlato prima.”

Nel luglio 2023, presso la Southwark Crown Court di Londra, Spacey è stato dichiarato non colpevole di nove accuse di violenza sessuale, aggressione indecente e, l’accusa più grave, di aver indotto una persona a praticare attività sessuale penetrativa. Le assoluzioni sono arrivate dopo che la star ha vinto una causa civile da 40 milioni di dollari intentata dall’attore Anthony Rapp nell’ottobre 2022.

